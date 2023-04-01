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01 Nisan 2023 Cumartesi 08:43:00 - Güncelleme:01 Nisan 2023 Cumartesi 08:43:00

Yılmaz Özdil'den CHP'ye zehir zemberek sözler

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CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Yılmaz Özdil, kendisini gazete ve televizyonlardan tasfiye eden CHP yönetimini hedef aldığı konuşmasında “Atatürk gelse partiden ihraç edecekler” dedi.

7'li koalisyonunun cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesinden sonra muhalefet cephesinde sular ısınmaya devam ediyor. CHP'ye yakınlığıyla bilinen ve Meral Akşener'e yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle CHP yönetiminin isteği doğrultusunda Sözcü TV'deki görevinden kovulan Yılmaz Özdil, CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Özdil yaptığı açıklamada, CHP yönetiminin parti içerisindeki Atatürkçü milletvekillerinin hiçbirini partide barındırmadıklarını söyleyerek "Atatürk gelse partiden ihraç edecekler" dedi.

"ATATÜRK GELSE İHRAÇ EDECEKLER"

Özdil, Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimini eleştirdiği videoda, "Atatürkçü ise partiden atıyorlar. Bu nasıl Atatürk partisi? Mustafa Kemal gelse partiden ihraç edecekler. Böyle parti olur mu ya?" ifadelerini kullandı.

Özellikle Atatürkçü ve onun izinden giden kişilerin partide barındırmadıklarını söyleyen Özdil, "Bizim varlığı ile onur duyduğumuz, Cumhuriyetin temel niteliklerine sahip çıkan, Kuvayi Milliye ruhundan olduğuna inandığımız, toplumda karşılığı bulunan bütün CHP milletvekillerini yok ettiler. Nasıl olacak? Ben dikkat ediyorum, adam Atatürkçü ise partiden atıyorlar. Bu nasıl Atatürk partisi? Mustafa Kemal gelse partiden ihraç edecekler. Böyle parti olur mu ya?" şeklinde konuştu.

"GAZETE VE TELEVİZYONLARDAN BİZ TASFİYE ETTİK"

25 ve 26.Dönem CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpçu da Yılmaz Özdil'in eleştirileri ile ilgili "Düşüncelerinden dolayı gazete ve televizyonlardan uzaklaştırılan Yılmaz Özdil'in, bizlerin tasfiyesi üzerine söyledikleri" şeklinde paylaşımda bulundu.

Etiketler : 7'li koalisyon Yılmaz Özdil CHP

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