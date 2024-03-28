VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
UAD'den Gazze kararı: Tüm tedbirler alınacak!
Nisan'da elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam yok
Karadeniz'de yeni keşif: Fatih Sondaj Gemisi kazmaya başladı!
Yıllık Gelir Vergisi'nin verilme süreleri uzatıldı
Rusya'dan BM'ye Kuzey Kore vetosu!
CHP'deki para sayma skandalında yeni gelişme: Parti Meclis Üyesi Turgay Özcan'ın ifadesi ortaya çıktı
28 Mart 2024 Perşembe 18:51:00 - Güncelleme:28 Mart 2024 Perşembe 18:51:00

Yıllık Gelir Vergisi'nin verilme süreleri uzatıldı

ABONE OL

1 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 5 Nisan 2024 Cuma gününe kadar uzatıldı.

1 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 5 Nisan 2024 Cuma gününe kadar uzatıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

28 Mart 2024 tarihli ve 166 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

- 1 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 5 Nisan 2024 Cuma günü sonuna kadar,

- 1 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024/Şubat dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 5 Nisan 2024 Cuma günü sonuna kadar

- Elektronik defter uygulamasına dâhil olanlar tarafından 1 Nisan 2024 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken "Elektronik Defter Beratları"nın yüklenme süresi 5 Nisan 2024 Cuma günü sonuna kadar

uzatılmıştır.

Etiketler : Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Süresi Vergi Ödeme Süresi
Hande Erçel, Ortadoğu'nun Kylie'si oluyor

Hande Erçel, Ortadoğu'nun Kylie'si oluyor
İlk senfonik konser

İlk senfonik konser
Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
Cenk Eren'in Clooney bedeli 1 milyon TL

Cenk Eren'in Clooney bedeli 1 milyon TL
Hem aşık oluyor hem korkuyorlar

Hem aşık oluyor hem korkuyorlar
Mehmed: Fetihler Sultanı'nın Hüma Hatun'u Açelya Akkoyun'un güzellik sırrı ortaya çıktı

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın Hüma Hatun'u Açelya Akkoyun'un güzellik sırrı ortaya çıktı
Serhat Şahin, bir milyonu aştı

Serhat Şahin, bir milyonu aştı
Başarı yemeği

Başarı yemeği
Melisa Sözen, ‘Aile Yalanları' ile tiyatroda

Melisa Sözen, ‘Aile Yalanları' ile tiyatroda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX