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01 Aralık 2022 Perşembe 17:21:00 - Güncelleme:01 Aralık 2022 Perşembe 17:21:00

Yılın son MGK toplantısı başladı

Kaynak: TRT Haber

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Milli Güvenlik Kurulu toplantının öncelikli gündemi, terörle mücadele ve Suriye'nin kuzeyine olası kara harekatı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılan toplantıda, bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da masada olacak.

Olası sınır ötesi kara harekatı, devam eden terörle mücadele operasyonları, ve Rusya-Ukrayna savaşı.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), 2 aylık aranın ardından yine yoğun gündemle toplandı.

GÜNDEM PENÇE KILIÇ HAREKATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yapılan kritik toplantının öne çıkan gündemi terörle mücadele.

Toplantıda hem havadan hem de karadan cezalandırma atışlarıyla devam eden Pençe Kılıç Harekatı ele alınacak.

Suriye'nin kuzeyindeki terör varlığına yönelik yeni bir kara harekat için çok yönlü değerlendirmeler yapılacak.

IRAK'IN KUZEYİNDEKİ OPERASYONLAR DEĞERLENDİRİLECEK

Yılın 6. ve son MGK toplantısında yurt içindeki Eren Abluka operasyonları ile Irak'ın kuzeyinde sürdürülen operasyonlarda gelinen son durum da değerlendirilecek.

FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadelede alınacak ilave tedbirler görüşülecek.

TAHIL SEVKİYATININ GELECEĞİ MASAYA YATIRILACAK

Toplantının bir diğer gündemi Rusya-Ukrayna savaşı olacak. İki ülke arasında barışın sağlanması için hem Erdoğan hem de kurmaylarının yürüttüğü temaslar konuşulacak.

YUNANİSTAN'IN SİLAHLANMA FAALİYETLERİ

Yunanistan'ın Ege'deki provokasyonları da kapsamlı olarak ele alınacak konular arasında.

Kurul üyeleri, gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaya devam eden Atina yönetiminin kışkırtıcı eylemlerine karşı atılacak adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunacak.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA İLE İLİŞKİLER

MGK toplantısında İsveç ve Finlandiya ile imzalanan üçlü muhtıraya ilişkin görüşmelerde gelinen aşama da masada olacak.

Ayrıca Kıbrıs, Irak, Libya ve Kafkasya'daki gelişmelerle ilgili değerlendirmeler yapılacak

Etiketler : milli güvenlik kurulu mgk toplantısı recep tayyip erdoğan
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