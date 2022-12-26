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26 Aralık 2022 Pazartesi 16:05:00 - Güncelleme:26 Aralık 2022 Pazartesi 16:05:00

Yılın son Kabine toplantısı başladı

Kaynak: TRT Haber

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda gündemin ana başlıkları, Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın milli sisteme bağlanması için yürütülen çalışmalar ve EYT düzenlemesi olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2022 yılının 24'üncü ve son kabine toplantısında masada yoğun bir gündem var.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olan çalışanları ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeye ilişkin çalışma hakkında sunum yapacak. Toplantıda, kısa süre içinde Meclise sunulması planlanan düzenlemenin detaylarına ilişkin ayrıntılı değerlendirme yapılacak.

EYT, MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN GÖZÜ BEŞTEPE'DE OLACAK

EYT'de en çok merak edilen konu, emeklilik için yaş şartının getirilip getirilmeyeceği.

Hayata geçmesiyle ilk etapta 1,5 milyondan fazla kişiye emeklilik yolunu açacak düzenlemenin ayrıntıları ele alınacak.

Ayrıca, memur ve emeklisine yeni yılda yapılacak zam da toplantıda değerlendirilecek.

KARADENİZ GAZIYLA İLGİLİ GELİŞMELER DE GÜNDEMDE

Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın milli sisteme bağlanması yönünde yürütülen çalışmalarda gelinen aşama da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminde

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazıyla ilgili gelişmeleri kabinede anlatacak.

Erzurum'da yaptığı açıklamada "Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine sonrası millete sesleniş konuşmasında alınan kararları kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

2022 YILINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER YAPILACAK

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda ayrıca 2022 yılına ilişkin genel değerlendirmenin yanı sıra yeni yılda başta ekonomi, dış politika ve terörle mücadele olmak üzere birçok alanda yapılacak çalışmalar ve Meclis'te bunlara ilişkin atılacak adımların ele alınması bekleniyor.

Etiketler : cumhurbaşkanlığı kabinesi kabine toplantısı recep tayyip erdoğan
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