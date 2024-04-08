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Yılın ilk Güneş tutulması gerçekleşti: Gündüz geceye döndü
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08 Nisan 2024 Pazartesi 22:30:00 - Güncelleme:08 Nisan 2024 Pazartesi 22:30:00

Yılın ilk Güneş tutulması gerçekleşti: Gündüz geceye döndü

Kaynak: IHA

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Yılın ilk Güneş tutulması ilk olarak Meksika'da gerçekleşti.

Bu yıl meydana gelecek iki Güneş tutulmasından ilki Meksika'da gerçekleşti. Tutulma, Meksika dışında ABD'nin doğu bölgeleri ve Kanada'nın güneydoğusunda görülebilecek.

Tutulmanın bazı yerlerde 4 dakikadan fazla sürmesi beklenirken, tutulmayı izlemek için Meksikalılar sahil kasabası Mazatlan'da toplandı.

Yılın ikinci ve son Güneş tutulması Türkiye'den de görülebilecek. NASA'ya göre Güneş tutulmaları 10 saniye ile yaklaşık 7 buçuk dakika arasında sürebiliyor.

Etiketler : GÜNEŞ TUTULMASI AY MEKSİKA ABD
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