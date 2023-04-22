Yılın ilk çeyreğinde Türkiye'deki hava kargo yükünün yüzde 82'si İstanbul'dan nakledildi

Dünya genelinde, her türlü ulaşımın aksadığı Kovid-19 döneminde hızlı ve kolay hava kargo taşımacılığı daha da önem kazandı. Önlemlerin azaltılmasıyla 2022'nin başından itibaren yoğunlaşan hava trafiğiyle dünyanın önemli havacılık merkezlerinden İstanbul'dan taşınan bagaj, kargo ve posta yükü miktarı ile ticari seferlerde yaşanan artış, bu yıl da devam etti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün internet sitesinden derlenen bilgilere göre, İstanbul Havalimanı merkezli seferlerle bu yılın ilk çeyreğinde iç hatta 51 bin 881, dış hatta 543 bin 613 ton olmak üzere toplam 595 bin 494 ton yük nakledildi.

Geçen yılın aynı döneminde 486 bin 616 ton yük taşınan İstanbul Havalimanı'nda bu yılın ilk çeyreğinde 108 bin 878 ton artış yaşandı. İstanbul Havalimanı'ndan taşınan bagaj, kargo ve posta yükü, geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 22 arttı.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan ilk üç ayda yapılan geliş-gidiş seferleriyle toplam 88 bin 379 ton yük taşındı. Bu yükün 27 bin 364 tonu iç, 61 bin 15 tonu dış hat uçuşlarıyla nakledildi.

Geçen yılın aynı döneminde bu havalimanından 75 bin 388 ton bagaj, kargo ve posta yükü taşınırken, bu yılın ilk çeyreğinde nakledilen yük miktarındaki artış 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 17 oldu.

Geçen yıl 59 bin 49 ton bagaj, kargo ve posta yükü taşınan Atatürk Havalimanı'ndan bu dönemde ise nakliye uçuşları yapılmadı.

İstanbul'daki tüm havalimanlarından yılın 3 aylık döneminde düzenlenen seferlerle taşınan toplam yük miktarı iç hatta 79 bin 245, dış hatta 604 bin 628 olmak üzere 683 bin 873 ton oldu.

Geçen yılın aynı döneminde 621 bin 53 ton yük taşınan İstanbul merkezli uçuşlarda bu yıl nakledilen yük miktarı 62 bin 820 ton artış gösterdi. Üç havalimanından taşınan yük miktarında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artış yaşandı.

Yılın ilk çeyreğinde, Türkiye'deki tüm havalimanları çıkışlı ve varışlı seferlerle taşınan bagaj, kargo ve posta miktarı ise 833 bin 949 ton olarak belirlendi. Bu dönemde, Türkiye'deki hava yükünün yüzde 82'si İstanbul'daki havalimanlarından taşındı.

İSTANBUL'DAN YAPILAN TİCARİ UÇUŞLAR YÜZDE 27,5 ARTTI

Geçen yıl başlayan ve bu yıl da devam eden havacılık sektörünün tüm kollarındaki artışlar ticari uçuşlarda da devam etti.

İstanbul Havalimanı'ndan ocak-mart döneminde iç ve dış hatta toplam 111 bin 17 ticari uçuş gerçekleşirken, geçen yılın aynı döneminde ise bu sayı 80 bin 816 oldu. Havalimanındaki ticari uçuşlar bu sene aynı dönemde yüzde 37 arttı.

Geçen yıl ilk çeyrekte 43 bin 252 ticari sefer yapılan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan, bu sene aynı dönemde iç ve dış hatta toplam 49 bin 12 uçuş gerçekleşti. Havalimanında ticari seferlerdeki artış yüzde 13 oldu.

Geçen yıl aynı dönemde 1404 ticari sefer yapılan Atatürk Havalimanı'nda ise bu yıl ticari uçuş gerçekleşmedi.

Bu yılın ilk çeyreğinde Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanlarından toplamda 160 bin 29 ticari sefer düzenlendi.

Geçen yılın aynı döneminde 125 bin 472 ticari uçuş yapılan İstanbul'da ticari uçuşlar bu sene 34 bin 557 artarken, yılın 3 ayında icra edilen İstanbul havalimanları merkezli ticari uçuşlar geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 27,5 yükseldi.