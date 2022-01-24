Yıldız 'doğuran' bir Kara Delik keşfedildi

ABD'de birden çok üniversiteden araştırma görevlisinin yer aldığı bir bilimsel çalışmada büyük bir keşif yaşandı. Hubble Uzay Teleskobu ile yapılan keşiflerde izlenen Henize 2-10 galaksisindeki yıldızların, galaksinin merkezindeki kara delikten oluştuğu ortaya çıktı.



Montana Eyalet Üniversitesi'ndeki bilim insanları, Nature dergisinde paylaştıkları makalede bir cüce galaksi olan Henize 2-10'da yeni bir yıldız oluştuğunu keşfettiklerini ve bu yıldızı, galaksinin merkezindeki kara deliğin oluşturduğunu söylüyorlar.



Bir kara deliğin yıldız oluşturması, yıldız oluşumuna dair bilinen birçok şeyi değiştirdi. Virginia Üniversitesi araştırma görevlisi ve bu araştırmanın baş görevlisi olan Amy Reines, "On yıl önce kariyerimi yıldız oluşumuna harcayacağımı düşünen bir yüksek lisans öğrencisi olarak Henize 2-10'dan gelen verilere baktım ve her şey değişti. En başından beri olağandışı ve özel bir şeyler olduğunu biliyordum" şeklinde duygularını ifade ediyor.



Yıldızların oluşumundaki bu büyük keşfin ardından araştırma görevlilerinin aklına uzun yıllardır cevaplanamayan bir soru tekrardan geldi: Kara delikler nasıl oluşuyorlar, nereden geliyorlar? Amy Reines konuyla alakalı "Cüce galaksiler, uzaydaki en büyük gizemlerden biri olan kara delik oluşumuna dair bize çok fazla şey öğretebilir" diyor.