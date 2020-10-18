PKK'ya yıldırım darbesi!

Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu'nda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu'nda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:
Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında; Hatay-Dörtyol ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Bölgede operasyon devam etmektedir.
Haber7
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