"Yılda 4 kez MTV alınacak" iddiası yalanlandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Yılda 4 kez motorlu taşıtlar vergisi alınacak" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.
Merkezden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, 'Yılda 4 kez motorlu taşıtlar vergisi alınacak' iddiası doğru değildir. İddia edilenin aksine Hazine ve Maliye Bakanlığının böyle bir çalışması bulunmamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik mesnetsiz iddialara itibar etmeyiniz."
��Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "Yılda 4 kez motorlu taşıtlar vergisi (MTV) alınacak" iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) February 20, 2024
İddia edilenin aksine Hazine ve Maliye Bakanlığının böyle bir çalışması bulunmamaktadır.
Kamuoyunu manipüle etmeye... pic.twitter.com/CuSlD40bLY
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