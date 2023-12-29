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29 Aralık 2023 Cuma 15:38:00 - Güncelleme:29 Aralık 2023 Cuma 15:38:00

Yılbaşında yurdun batısı yağmurlu, diğer bölgeler yağışsız olacak

Kaynak: AA

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Yılbaşında ve 2024'ün ilk günlerinde, yurdun batı kesimlerde hafif ve orta kuvvette yağmur, diğer bölgelerde parçalı az bulutlu ve yağışsız bir hava etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yılbaşında ve 2024'ün ilk günlerinde Türkiye'nin genellikle yüksek basınç merkezinin etkisi altında kalması, yurdun batı kesimlerinde hafif ve orta kuvvette yağmur, diğer bölgelerde parçalı az bulutlu ve yağışsız bir havanın etkili olması tahmin ediliyor.

Yurdun iç kesimleri başta olmak üzere gece ve sabah saatlerinin ise sisli ve puslu geçmesi öngörülüyor. Hava sıcaklığının ise ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın yeni yılın ilk günlerinde hafif, orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

31 Aralık 2023 - 1 Ocak 2024 arasında bazı illerde beklenen hava durumu şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, pazartesi günü güney kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu, en düşük 1, en yüksek 10 derece.

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli, en düşük 10, en yüksek 15 derece.

İzmir: Parçalı çok bulutlu ve hafif yağmurlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimleri puslu ve sisli, en düşük 11, en yüksek 17 derece.

Kayseri: Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu, en düşük 1, en yüksek 12 derece.

Antalya: Parçalı bulutlu, pazartesi aralıklı sağanak yağışlı, yağışlar doğu kesimlerinde yerel kuvvetli, en düşük 12, en yüksek 20 derece.

Adana: Parçalı bulutlu, pazartesi günü aralıklı sağanak yağışlı, en düşük 7, en yüksek 19 derece.

Diyarbakır: Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu, en düşük -2, en yüksek 11 derece.

Erzurum: Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu, en düşük -5, en yüksek 5 derece.

Trabzon: Az bulutlu ve açık, en düşük 8, en yüksek 16 derece.

Etiketler : meteoroloji yılbaşı hava durumu
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