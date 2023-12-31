Yılbaşında İstanbul 15 bin kamera ile takip edilecek
Kaynak: İHA
Yılbaşında İstanbul, kentin birçok noktasında bulunan 15 bin kamera ile anbean takip edilecek. Toplam 55 bin 556 personel ise yılbaşında görev başında olacak.
Yeni yıla sayılı saatler kala, vatandaşların sorunsuz bir yılbaşı geçirmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğünce birçok önlem alındı.
İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yılbaşı tedbirleri kapsamında kent genelinde 814 noktada 4 bin 313 ekip, 3 helikopter, 9 deniz botu olmak üzere toplam 55 bin 556 personelin hazır bulunacağını söyledi.
İSTANBUL 15 BİN KAMERA İLE ANBEAN TAKİP EDİLECEK
Bununla birlikte, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından kentteki 2 bin 200 noktada bulunan 15 bin kameranın anbean izlenerek, şehrin hemen her noktasının gözlem altında olacağı öğrenildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde bulunan KGYS'de görevli ekiplerin ise yılbaşı öncesi hummalı bir çalışma içerisinde olduğu görüldü.
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