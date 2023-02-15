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15 Şubat 2023 Çarşamba 11:34:00 - Güncelleme:15 Şubat 2023 Çarşamba 11:34:00

Yıkılan otelle ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Kaynak: AA

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Adıyaman'daki İsias Otel'in deprem nedeniyle yıkılmasına ilişkin soruşturma kapsamında otel sorumlusu 4 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman Başsavcılığından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan İsias Otel ile ilgili basında ve kamuoyunda yanlış bilgilerin aktarıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahsi geçen otel sorumluları ile ilgili derhal soruşturma başlatılmış olup gerekli tüm inceleme ve araştırmalar titizlikle yapılmaktadır. Soruşturma kapsamında şu aşamada otel sorumluları olan Ahmet Bozkurt, Efe Bozkurt, Amine Bozkurt ve Şule Özbek yakalanmış olup, gerekli işlemleri için Adıyaman ilimize intikalleri sağlanmaktadır. Sorumlulukları bulunan olası diğer şüpheli/şüpheliler için çalışmalarımız titizlikle devam etmekte ve tüm tedbirler alınmaktadır."

Etiketler : İsias Otel Adıyaman deprem

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