Yıkılan binanın mühendisi CHP'li belediyede müdür

Adana'da depremde yarısı yıkılan ve enkazında 12 kişinin hayatını kaybettiği Mete Apartmanı'nın inşaat mühendisi ve teknik uygulama sorumlusu Muzaffer Mete, önce kaçtı, yakalanacağını anlayınca da polise teslim oldu.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Mete'nin, CHP'li Ceyhan ilçe Belediyesi'nde satın alma müdürü olarak görev yaptığı, kardeşi Rıza Mete'nin de yine CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a 'baş danışman' olarak hizmet verdiği ortaya çıktı.