Yıkılan binanın mühendisi CHP'li belediyede müdür
Kaynak: AKŞAM GAZETESİ
Adana'da 12 kişinin öldüğü Mete Apartmanı'nın mühendisi Muzaffer Mete'nin, CHP'li Ceyhan Belediyesi'nde satın alma müdürü olduğu ortaya çıktı.
Adana'da depremde yarısı yıkılan ve enkazında 12 kişinin hayatını kaybettiği Mete Apartmanı'nın inşaat mühendisi ve teknik uygulama sorumlusu Muzaffer Mete, önce kaçtı, yakalanacağını anlayınca da polise teslim oldu.
Tutuklanarak cezaevine gönderilen Mete'nin, CHP'li Ceyhan ilçe Belediyesi'nde satın alma müdürü olarak görev yaptığı, kardeşi Rıza Mete'nin de yine CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a 'baş danışman' olarak hizmet verdiği ortaya çıktı.
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