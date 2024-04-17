VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Akrobasi ve hız yapan motosiklet sürücülerine 96 bin lira ceza
Başkan Erdoğan 'Kapımız açık' demişti! Özgür Özel yüz yüze görüşeceklerini açıkladı
Katar'dan 'Gazze' mesajı: Türkiye'nin rolü çok önemli
Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan için seyahat uyarısı
BM: Gazze'de nüfusun yüzde 70'i gençlerden oluşuyor
Almanya'da rüşvetle "ülkede oturma izni sağlayan" kaçakçılık çetesi çökertildi
17 Nisan 2024 Çarşamba 19:08:00 - Güncelleme:17 Nisan 2024 Çarşamba 19:08:00

Yezidiler, terör örgütü PKK yüzünden bayramlarını evlerinden uzakta buruk kutluyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Iraklı Yezidiler, kutsal kabul ettikleri “Kırmızı Çarşamba Bayramı”nı, terör örgütü PKK'nın Musul'un Sincar ilçesindeki varlığı nedeniyle evlerinden uzakta zorlu kamp koşullarında buruk şekilde kutluyor.

Terör örgütü DEAŞ'ın Ağustos 2014'te Sincar'a saldırısından kaçan Yezidiler, terör örgütü PKK'nın ilçedeki varlığı nedeniyle yıllardır evlerine dönemiyor.

Bağdat ve Erbil yönetimlerinin 9 Ekim 2020'de terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan anlaşmasına rağmen terör örgütünün ilçedeki varlığının sürmesi ise Yezidileri evlerinden uzakta zorlu kamp hayatına maruz bırakıyor.

- "HALKIMIZ 10 YILDIR BU KAMPTA, SİNCAR'A DÖNMEK İSTİYORUZ"

Duhok'taki Şarya Kampı'nda kalan Sincarlı Yezidi Hayri Kuço, bayramlarını Sincar'daki evlerinde geçirmeyi istediklerini ancak ilçeye geri dönemediklerini kaydetti.

Kuço, "(Sincar'a) Dönmek istiyoruz. Halkımız 10 yıldır bu kampta. Bu şekilde nasıl yaşayacağız? Çok zor burada yaşamak. Bize müsaade edilsin kendi yerimize gidebilelim." ifadelerini kullandı.

Sincarlı Yezidi kamp sakini Tahsin Hüseyin de yıllardır kampta yaşamak zorunda kaldıklarını anlatarak, "Sincar'da, kendi köylerimizde, dostlarımızın, akrabalarımızın arasında bayramımızı yapmak isterdik. Bu kamplarda ne yapalım? Mecburiyet işte." diye konuştu.

- "BİZİM İÇİN BİR ŞEY YAPMALARI LAZIM"

Eskiden bayramlarını çok güzel kutladıklarını ancak şimdilerde kampta geçirmek zorunda kaldıklarını dile getiren Menal Haydar ise bayramlarını Sincar'daki köyünde akraba ve dostlarıyla kutlamak istediğini aktardı.

Bir başka kamp sakini Miho Avi de "Biz mülteciyiz. Bu kampta Yezidi bayramını kutluyoruz. Bu naylon çadırlarda kışın başka bir eziyet yazın başka bir eziyet yaşıyoruz. Bizim için bir şey yapmaları lazım. Sincar'daki topraklarımıza dönmek istiyoruz. Bu 10 yıldır burada çok rahatsız olduk." ifadelerini kullandı.

Bayramlarını kampta geçiren bir başka Yezidi Lina Kasım ise, terör örgütü DEAŞ'ın elinde olan Yezidilerin de seneye bu bayramı görmesini umduğunu vurgulayarak, Yezidilerin yurtlarına dönmesi için yardım edilmesi çağrısında bulundu.

Etiketler : pkk yezidiler sincar terör örgütü
Mahalle komedisi geliyor

Mahalle komedisi geliyor
Bir kez daha evleneceğini duyurdu

Bir kez daha evleneceğini duyurdu
Sahnede kutlama

Sahnede kutlama
Nilgün Belgün gösterisini bağışladı

Nilgün Belgün gösterisini bağışladı
Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular

Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular
Sanatçı Kadir İnanır hastaneden taburcu edildi

Sanatçı Kadir İnanır hastaneden taburcu edildi
Oy kullanmak için geldi

Oy kullanmak için geldi
Berdan Mardini'ye sevgili desteği

Berdan Mardini'ye sevgili desteği
Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum

Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX