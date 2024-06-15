VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Aile boyu mutluluk
Yetimlerin manevi babası
Gençlerin rol modelleri
Yeni ikili
Kural bozdu
"Babalık var olma sebebim"
15 Haziran 2024 Cumartesi 19:19:00 - Güncelleme:15 Haziran 2024 Cumartesi 19:19:00

Yetimlerin manevi babası

ABONE OL

Henüz 10 yaşındayken babasını trafik kazasında kaybeden Mehmet Ülkü, hayatını yetim ve öksüzlere adadı. Yıllardır onlar için çabalayan 38 yaşındaki yardımsever, 8 ay önce kurduğu vakıfla 150 çocuğun tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

BİR TEK MUTSUZ ÇOCUK KALMASIN

Afyonkarahisar'da 10 yaşındayken babasını trafik kazasında kaybeden iş insanı Mehmet Ülkü, hayalini kurduğu Yetim Çocuklar Vakfı ile ihtiyaç sahibi yaklaşık 150 yetim ve öksüz çocuğun yüzünü güldürüyor. Evli ve 2 çocuk sahibi 38 yaşındaki Ülkü, 8 ay önce Yetim Çocuklar Vakfı'nı kurdu. Ülkü, hayırseverlerin bağışlarıyla Afyonkarahisar'da yaklaşık 150 yetim ve öksüz çocuğun ihtiyacını karşılıyor.

BAYRAMLIKLARINI DA HEDİYE ETTİ

Nakdi desteğin yanı sıra gıda, giyim yardımında bulunan Ülkü, belirli günlerde düzenledikleri piknik ve eğlencelerle çocuklar ile ailelerin mutlu olmalarına katkı sağlıyor. Çocuklara bayramlık hediye eden Ülkü, "500'e yakın gönüllü üyemiz var. Her gün araştırma yapıyoruz gerekli adreslere yardım götürüyoruz. Hedefimiz, şehrimizdeki ihtiyaç sahibi bütün öksüz ve yetim çocukların yanında olmak" diyor.

Mehmet Ülkü "Çocukların yüzünde tebessüm oluşturmak bambaşka bir duygu. Allah, herkesin böyle hayır yolunda hayallerini gerçekleştirsin inşallah" dedi.

Etiketler : yardımsever mehmet ülkü yetim ve öksüz
Gençlere hayat tavsiyesi

Gençlere hayat tavsiyesi
"Özne Filistin olmalı"

"Özne Filistin olmalı"
30. yıla stadyumlu kutlama

30. yıla stadyumlu kutlama
Bir ay denizde yaşadılar

Bir ay denizde yaşadılar
K-Pop'dan sonra J Pop salgını mı?

K-Pop'dan sonra J Pop salgını mı?
"ABD eğitimi oyunculuğumu etkileyecek"

"ABD eğitimi oyunculuğumu etkileyecek"
40'lar kulübüne giriyor!

40'lar kulübüne giriyor!
"Sosyal medyadaki popülerlikle oyuncu olunmaz"

"Sosyal medyadaki popülerlikle oyuncu olunmaz"
Imany'den Filistin'e destek çağrısı

Imany'den Filistin'e destek çağrısı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX