Yetimlerin manevi babası

BİR TEK MUTSUZ ÇOCUK KALMASIN

Afyonkarahisar'da 10 yaşındayken babasını trafik kazasında kaybeden iş insanı Mehmet Ülkü, hayalini kurduğu Yetim Çocuklar Vakfı ile ihtiyaç sahibi yaklaşık 150 yetim ve öksüz çocuğun yüzünü güldürüyor. Evli ve 2 çocuk sahibi 38 yaşındaki Ülkü, 8 ay önce Yetim Çocuklar Vakfı'nı kurdu. Ülkü, hayırseverlerin bağışlarıyla Afyonkarahisar'da yaklaşık 150 yetim ve öksüz çocuğun ihtiyacını karşılıyor.

BAYRAMLIKLARINI DA HEDİYE ETTİ

Nakdi desteğin yanı sıra gıda, giyim yardımında bulunan Ülkü, belirli günlerde düzenledikleri piknik ve eğlencelerle çocuklar ile ailelerin mutlu olmalarına katkı sağlıyor. Çocuklara bayramlık hediye eden Ülkü, "500'e yakın gönüllü üyemiz var. Her gün araştırma yapıyoruz gerekli adreslere yardım götürüyoruz. Hedefimiz, şehrimizdeki ihtiyaç sahibi bütün öksüz ve yetim çocukların yanında olmak" diyor.

Mehmet Ülkü "Çocukların yüzünde tebessüm oluşturmak bambaşka bir duygu. Allah, herkesin böyle hayır yolunda hayallerini gerçekleştirsin inşallah" dedi.