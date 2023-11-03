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03 Kasım 2023 Cuma 12:07:00 - Güncelleme:03 Kasım 2023 Cuma 12:07:00

Yetim Vakfı'ndan anlamlı etkinlik: Filistinli çocuklar için çiz

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Yetim Vakfı, son 26 günde 3.457'si çocuk, toplam 8.306 kişiyi katleden İşgalci İsrail'in saldırılarına karşı, herkesi Filistinli çocukların hayallerini duyurmaya davet ediyor. “Filistinli çocuklar için çiz” sloganıyla gerçekleştirilecek resim çizme etkinliğinde yüzlerce çocuk, hayatta kalma mücadelesi veren Filistinli akranlarının hayallerini tuvale yansıtacak.

Yetim Vakfı'nın öncülüğünde gerçekleştirilecek etkinliğe İyilikhane, Yeryüzü Çocukları Derneği, Sefire-i Alem, Majlis of İslam Muslims, Bilim ve İnsan Vakfı, Genç İyiler Kulübü (İstanbul Üniversitesi), Mavi Marmara Derneği, Siyer Vakfı, TÜGVA ve Harmony gibi 10 ayrı STK destek verecek. Etkinliğin açılışına Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de katılacak.

ŞİMDİ SÖZ ÇOCUKLARDA

Yetim Vakfı'ndan yapılan açıklamada, Filistin ile ilgili bugüne kadar hep büyüklerin konuştuğu belirtilirken düzenlenen etkinlikte bu kez çocuklara da söz verileceği belirtildi.

1 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA RESİM

Çocuklar ve aileleri, Üsküdar Meydan'dan başlayarak 1 kilometre boyunca açılacak dev tuvale boya ve fırçalarıyla resimler çizecek.

Etkinliğin sonunda ise hep birlikte yüzlerce metre uzunluğundaki dev resmi havaya kaldırırken ellerinde tuttukları balonları gökyüzüne uçuracaklar.

Etkinlikte ayrıca çocukların Filistin'i anlattığı fotoğraflar hikayeleriyle birlikte sergilenecek.

GRAFİTİ TÜRKİYE'DEN FİLİSTİN TEMASI

Yetim Vakfı'nın öncülüğünde gerçekleşecek etkinlikte GRAFİTİ TÜRKİYE ekibi de Filistin temasıyla çocukların özgürlük hayallerini dev bir çalışmayla görsel bir şölene dönüştürecek.

TARİH:

4 KASIM 2023, CUMARTESİ

YER: Üsküdar Meydanı

PROGRAM AKIŞI:

11.00- Etkinlik başlangıcı (Çocuklar resim çizecek)

12.30 Açılış (Basın açıklaması)

17.00 Kapanış (Hep birlikte 1 Km boyunda resim sergileme)

Etiketler : yetim vakfı israil filistin filistinli çocuk
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