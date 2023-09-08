Yetim Vakfı'ndan 21 milyonluk kırtasiye kampanyası! Deprem bölgesine 7 bin teknolojik hediye

Türkiye'nin yaralarını sararak unutturmaya çalıştığı depremin ardından başta Hatay ve Adıyaman olmak üzere yıkımın yaşandığı 11 ilde binlerce öğrenciyi okul heyecanı sardı.

İlk güden bu yana depremzede ve yetim çocukları yalnız bırakmayan Yetim Vakfı, eğitim ve öğretim sezonundan haftalar önce "İyilik Zili Çalıyor" sloganıyla kırtasiye destek kampanyası başlattı. Türkiye'yle birlikte 21 ülkeyi içine alan kampanya kapsamında dağıtımların ilk etabı deprem bölgesi illerimizde tamamlanarak yetim, öksüz, sosyal yetim ve dezavantajlı çocukların eğitim ihtiyaçları karşılandı.

21 MİLYONLUK YARDIM

Yetim Vakfı'nın günler öncesinden başlayan eğitim faaliyetleri kapsamında, Türkiye'yle birlikte dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi yetim çocuklara ulaştırılmak üzere 22 bin 530 adet eğitim seti hazırlandı. Söz konusu eğitim setleri içerisinde çanta, kalemlik, defter takımları (8 adet) kurşunkalem, tükenmez kalem, kırmızı kalem, boya kalemleri, silgi, kalemtraş, cetvel takımı ve matara ile çocukların yaşlarına uygun kitaplar bulunuyor. Bu setler sayesinde bir öğrencinin yıllık kırtasiye ihtiyacının karşılanması planlandı. Hayır sahiplerinden gelen yardımlarla hazırlanan çantalar, konteyner kentlerde yaşamakta olan depremzede çocukların yüzünde sevince dönüştü.

DEPREM BÖLGESİNE 9 BİN OKUL ÇANTASI

Yetim Vakfı'nın deprem bölgesinde başlayan kırtasiye dağıtımları kapsamında Malatya'da 700, Adıyaman'da 1.750, Kahramanmaraş'ta 700, Gaziantep'te 700, Kilis'te 500 ve Hatay'da ise 4.100 olmak üzere toplam 10.950 adet -içinde kırtasiye malzemeleri bulunan- okul çantası ulaştırıldı. İstanbul ve Ankara'da ise aralarında depremzede çocukların da bulunduğu toplam 2 bin 500 çocuğa kırtasiye seti takdim edildi.

7 BİN 141 ELEKTRONİK CİHAZ HEDİYESİ

Yetim Vakfı kırtasiye setleriyle birlikte deprem bölgesinde 2 bin çocuğa, eğitimlerine büyük destek sağlayacak tablet ve kulaklıkla birlikte, okullara hoparlör sistemleri de hediye ederek eğitim öğretime katkı sağladı. Böylece öğrencilere ve okullara 7 bin 141 parça elektronik eşya teslim edilmiş oldu. Yetim Vakfı'nın yurtiçi eğitim faaliyetleri kapsamında toplam 13.5 milyon Türk Lirası değerindeki kırtasiye ve elektronik eşya yardımları köy okullarına kadar ulaştırılmış oldu.

SURİYELİ YETİMLERİN KIRTASİYE SEVİNCİ

Bu arada iç savaş yangınından kaçarak Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin yaptırdığı briket evlerde hayat mücadelesi veren Suriyeli yetim çocuklar da kırtasiye sevinci yaşadı. Özellikle Yetim Vakfı'nın himayesine aldığı Suriye'nin Azez bölgesinde 1.310, İdlib bölgesinde ise 3.690 olmak üzere toplam 5.000 çocuğa okul çantası hediye edildi. Bölgedeki İhtimlat-1, İhtimlat-2, Kefra ve Tilalin yetim aile yerleşkelerine 1.310, Kefra Lusin Kampına 420, Marmara Okulu'na 870, İstanbul sitesine 350 adet kırtasiye seti dağıtıldı. Ayrıca Selamet 500, Binniş 350, Ariha 200, İdlib merkez 500 ve Marat Mısrin'e de 500 adet kırtasiye seti ulaştırıldı. Suriye'deki dağıtımın maddî karşılığı ise 2.5 milyon Türk Lirasını buldu.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA YARDIM

Önümüzdeki günlerde Türkiye ve Suriye'nin yanı sıra 19 ülkede daha yetim çocuklara 6 bin 580 adet kırtasiye paketi dağıtılacak. Kırtasiye kampanyası sayesinde Afganistan'da 500, Arakan mülteci kamplarında 500, Arnavutluk'ta 200, Azerbaycan 80, Bangladeş 300, Bosna 250, Burkina Faso 250, Çad 250, Filistin 500, Irak 250, İran 250, Lübnan 500, Lübnan (Filistin Mülteci Kampları) 500, Kuzey Makedonya 200, Mali 250, Somali 250, Sri Lanka 300, Togo 250, Tunus 250, Yemen 500 adet olmak üzere toplamda 6 bin 580 adet, içerisi kırtasiye malzemeleriyle dolu okul çantaları ulaştırılacak. Böylece Yetim Vakfı'nın söz konusu yurtdışı eğitim faaliyetleri kapsamında Suriye ile birlikte toplam 7 milyon 112 bin liralık kırtasiye yardımı, dünyadaki yetim çocukların yüzüne tebessüm kondurulacak.