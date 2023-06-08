Yetim Vakfı, dünyanın dört bir yanında savaş, kıtlık ve insanî krizler sebebiyle boynu bükük kalan milyonlarca çocuğun yüzüne bir tebessüm kondurmak için yola çıkmaya hazırlanıyor.

Kurban organizasyonu kapsamında bağışçılarının vekâletlerini alan Yetim Vakfı, Türkiye dâhil 20 ülkede emanetleri yerine ulaştırmak için çalışma gerçekleştiriyor. Yetim Vakfı bugüne kadar Anadolu'nun iyilik ve şefkat elini sınırların ötesine taşıdığı organizasyonlara, bu yıl bir yenisini daha ekleyerek faaliyetlerini "Gülüşüne Kurban" sloganıyla gerçekleştirecek. Bu kapsamda kurban hisse bedelini yurt dışı bağışlar için 2 bin 500 lira, yurt içi bağışlar için ise 5 bin 500 olarak belirledi.

VEKÂLETLE KURBAN KESİMİ

Yetim Vakfı, ülkeden ülkeye farklılık gösteren kurbanlık fiyatlarına rağmen hem bağış yapanlara kolaylık olması hem de bağışlardan daha fazla kişinin yararlanması amacıyla Türkiye hariç bütün ülkeler için belirlediği tek fiyat uygulamasına devam ediyor. Yurt dışında kesimi yapılacak kurbanlıklar için vekâletini Yetim Vakfı'na vermeyi tercih eden hayır sahipleri, çalışma yapılacak ülkelerin kotalarını kurumun web sitesi üzerindeki online bağış sayfasından görebiliyor. Böylece herkes istediği ülkeyi seçerek kurban bağışı yapabiliyor.

7 BİN 500 YETİME BAYRAMLIK

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte Yetim Vakfı ekipleri, Türkiye'den binlerce kilometre uzakta kendilerini umut dolu gözlerle bekleyen kardeşlerinin kapısını çalacak. Ekipler, gittikleri ülkelere sadece kurban eti götürmeyecek. Özellikle yetim çocuklarımızın bayram sevincini doyasıya yaşamaları için yine 20 ülkede toplam 7 bin 500 çocuğa ulaşması hedeflenen çalışmalar kapsamında ailelere bayramlık kıyafetler takdim edilecek. Bayramlık kıyafet bedeli 600 lira olarak belirlenirken hayırseverlerden gelecek bağışlar sayesinde yetim çocukların bayram sabahı neşe ve sevinçle dolacak.

KENYA'DA YETİMHANE AÇILACAK

Senenin 365 günü yetim çocuklarımızın hayat şartlarını iyileştirmek için sosyal yardımların yanı sıra barınma, eğitim ve psikososyal destek çalışmaları da yürütülüyor. Hâlihazırda 23 ülkede, 11 bin 500 yetimin hâmiliğini üstlenen Yetim Vakıf, kimsesiz çocukların yüzünü yerden kaldırmakla insanlığın en büyük ve en temel ödevini de yerine getirmeye devam ediyor. Her geçen gün iyilik zincirine yeni bir halka ekleyen Yetim Vakfı, bayrama yakın tamamlanacak olan Kenya Yetimhane Tamir Projesi kapsamında, üç ayrı yetimhanede 191 çocuğun hâmiliğini üstlenecek. Proje kapsamında Mama Rehema Yetimhanesi'nde 90, Mama Dhahabu Yetimhanesi'nde 86 ve Abu Hanife Yetimhanesi'nde 15 çocuğun umutları yeşertilmiş olacak. Daha önce de Yetim Vakfı tarafından Mali'de tamiri yapılan yetimhane sayesinde 240 yetim çocuğun hayatında yeni bir sayfa açılmıştı.

TÜRKİYE DÂHİL 20 ÜLKEDE DAĞITIM

Yetim Vakfı'nın bu yıl Türkiye ile birlikte kurban kesimi yapmayı planladığı ülkeler, bulundukları kıta ve bölgelere göre şöyle:

Orta Doğu: Türkiye, Yemen, İran, Suriye

Afrika: Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Çad, Mali, Togo, Burkina Faso, Malavi, Sudan, Somali, Kenya, Mozambik

Asya: Afganistan, Bangladeş, Arakan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka

Kurbanlıklar nasıl kesiliyor?

· Kurbanlıklar, Yetim Vakfı'nın uzman ekipleri tarafından, kesim yapılacak ülke ve bölgelerde kurban olma özellikleri gözetilerek satın alınır.

· Kurbanlıklar İslamî usuller gereği ibadet hükümlerine uygun olarak kesilir.

· Kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine doğrudan ve elden ulaştırılır.

· Kurban kesimlerinin gerçekleştiğine dair vekâlet sahiplerine SMS yoluyla bilgi verilir.

Nasıl vekâlet verilir?

Kurban bağışı yapmak isteyen kişi, vakıf merkezine veya şubelerine başvurarak ya da internet üzerinden online olarak vekâletini verebilir. Aynı zamanda kurumun 0212 970 6060 numaralı çağrı merkezini arayarak da vekâlet verilebilir. Kurban vekâletlerinin verilmesi, bayramın ikinci günü saat 23:59'a kadar sürecektir.

Geçen sene 340 bin yetim ailesine ulaşıldı

Yetim Vakfı, geçen yıl Kurban Bayramı çalışmaları kapsamında vekâletini aldığı 6 bin 337 hisse kurbanı, 21 ülkede, 340 bin yetime ve ailesine ulaştırdı. Ayrıca 4 bin 600 çocuğa bayramlık hediye etti.