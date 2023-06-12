Dünyanın dört bir yanında savaş, kıtlık, salgın ve insanî krizlerin babasız ve annesiz bıraktığı çocuklara hamilik yapan Yetim Vakfı, onlara her alanda kol kanat germeye devam ediyor. Vakıf çatısı altında gerçekleştirilen yetim çocuklara yönelik psikososyal destek projelerine bir yenisi daha eklendi. Yetim Vakfı Çocuk Tiyatrosu, Pufy'nin Yolculuğu "Bilgiler Aynası" adlı oyunuyla Esenler Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde seyirci karşısına çıktı.



DÜNYADA BİR İLK

Afişiyle dikkatleri üzerine çeken oyun, daha ikinci gösterimde seyirciden hem büyük ilgi gördü hem de tam not aldı. Yetim Vakfı Çocuk Tiyatrosu, 22 kişilik oyuncu kadrosuyla dünyada bir ilki gerçekleştirdi. Oyun sahnelendiği sırada hikâyenin gelişimine seyirci karar veriyor ve bu seçimlere bağlı olarak oyunun senaryosu ve oyundaki karakterler değişiyor. Oyunun senaristi ve yönetmeni Serhat Eser, çocukların hayal dünyasına iyilik, dostluk ve kardeşlik kavramlarını taşıdıkları oyuna ilişkin şunları söyledi: "Bu oyun, kendilerini yalnız ve değersiz hisseden ve ailelerinden uzak kalan ya da ihtiyacı olduğu halde ailelerinden yeterli desteği alamayan çocuklar için başlattığımız bir projeydi. Dünyada ilk defa iki farklı sonu olan ve bu sonları seyircinin belirlediği iki farklı senaryo örgüsü var oyunda. Kolay yol ve zor yol var. Bunları seyircinin çoğunluğu seçiyor ve son seyirciye göre değişiyor. Bundan dolayı bu tiyatro dünyada bir ilk sayılıyor.

"AYNA SONSUZLUĞU TEMSİL EDİYOR"

"Çocukların ahlakî, kültürel ve sosyal gelişimine destek olacak ve vicdan kavramını ortaya çıkaracak şekilde çalıştık." diyen Yönetmen Serhat Eser sözlerini şöyle sürdürdü: "Dediğim gibi "Bilgiler Aynamız" var ve bu ayna aslında sonsuzluğu temsil ediyor. Sonsuz ayna figüründen hareketle oyuncularımızın duygu ve düşüncelerini, aslında çocukların gerçek hayatta karşılaşabileceği insanlardan esinlenilerek oluşturduk. Oyunumuz beş ayrı uzman psikolog ve pedagogdan oyunumuz onay aldı. Ayrıca 55 yıllık tiyatrocumuz Ulvi Alacakaptan geldi ve izledi. Çocuklarımızda çok sevdi ve biz de çok mutluyuz."

"HEDEFİMİZ TEBESSÜM ETTİRMEKTİ"

Oyuncu ve Yardımcı Yönetmen Cebrail Kalin ise ilk gösterimde seyirciyle sıkı bir bağ kurmayı başardıklarına dikkati çekerek "Burada anne, baba, kardeş gibi kavramlardan daha çok dostluk, kardeşlik ve iyilik gibi kavramları öne çıkardık. Bir yıldır gönüllü arkadaşlarla beraber hazırlanıyoruz. Güzel bir oyun oldu ve seyircimizde memnundu oldukça. Çocukların da bu kadar mutlu olması bizim hedefimize ulaştığımızı gösterdi. Bu oyunu yola çıkarken temel hedefimiz tamamen çocukların gülümsemesiydi. Burada bunu yakaladığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"ASLA UMUDUNU KAYBETME"

Sahnede canlandırdığı ilk başlarda pek hazzedilmese de sonlara doğru iyiliğe yönelen cadı karakterini canlandıran Oyuncu Şüheda Ceylan ise çocuklara çıktıkları iyilik yolunda umutlarını asla kaybetmemeleri gerektiği inancını aşıladıklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben oyunda cadı rolünde oynadım. Çocuklar aslında ilk başta cadıdan biraz korkuyorlar. Daha sonra onun iyi olduğunu öğrendikten sonra sevmeye başlıyorlar. Hatta oyun bittikten sonra fotoğraf çektirmek istiyorlar. Oyunun çocuklara verdiği en etkili mesaj birincisi dostluk ve her zaman dayanışma içinde olmak. Dahası kötü şeyler olduğunda dahi her zaman umudun bir yerlerde olduğu ve ona ulaşmak için insanın çaba sarf etmesi gerektiği yönünde mesajlar içeriyor. Umut tükenmiyor ve sürekli maceralı yollardan geçiyorlar ve bir şekilde amaçlarına ulaşıyorlar. Daha sonra bu yolda dostluğun önemini çok iyi anlıyorlar."

DEPREM BÖLGESİNE DE GİDECEKLER

Senaryosu, dekoru, oyuncu kadrosu ve provalarıyla bir yıllık hummalı bir çalışmanın eseri olan oyun çocukların her birinin yüzünde mutlu bir tebessüme dönüştü. İlk başta mülteci çocuklar için hazırlanan oyun daha sonrasında başta yetim çocuklar olmak üzere bütün çocuklara iyilik, dostluk ve kardeşlik temasını keyifli bir sahne performansıyla anlatacak. Çocukların duygu dünyasını imar eden Pufy'nin Yolculuğu "Bilgiler Aynası" adlı oyunun önümüzdeki tarihlerde şartlar elverdiği takdirde deprem bölgesindeki travma etkisini yaşayan çocuklara ulaştırılması planlanıyor.

BU AYNA DİĞERLERİNE BENZEMİYOR



Oyunda hikâyenin başkahramanı Pufy, sahnede görülen 'Bilgiler Aynası'na ulaşıp bütün sorularını sormak için uğraşıyor. Hikâyenin geçtiği ormandaki her şeyi bilen 'Bilgiler Aynası' doğru ve yanlışı ayırt etmelerinde herkese yardım ediyor. Cadı gibi kötü varlıklar onun karşısına geçtiğinde Bilgiler Aynası kırmızı oluyor. Fakat iyi insanlar karşısına geçtiğinde etrafa daha renkli ışıklar saçıyor ve onları iyiliğe yönlendiriyor.