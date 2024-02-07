Yetim Vakfı 500 binden fazla depremzedeye ulaştı

2023 yılı ülkemiz için oldukça büyük bir afetle başladı. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve ondan saatler sonra Elbistan merkezli 7.6 şiddetinde gerçekleşen depremler ve onu takip eden binlerce artçı yaşandı. Doğu Akdeniz'den Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimize uzanan 100 bin kilometrekarelik bir alanda toplam 11 ilimizi etkiledi. 15 milyonu aşkın insan, belki de son bin yılın en ağır yıkımlarından birine şahitlik ettiler. 4,5 milyonu Türkiye, 2,5 milyonu ise Suriye'de olmak üzere toplam 7 milyon çocuk da bu afetten doğrudan olumsuz etkilendi.

60 TIR'LIK YARDIM

Yetim Vakfı olarak afetin ilk gününden itibaren 600'e yakın gönüllümüz ve 150'yi aşkın araçla birlikte Adıyaman ve Hatay'da bulunan koordinasyon merkezlerimiz üzerinden 60 TIR'lık bir insani yardım malzemesini dağ köylerine kadar ulaştırmaya gayret ettik.

Psikososyal destek ve sosyal hizmet çalışmalarımız ise Malatya, Hatay, Kilis, Gaziantep, Adıyaman'da ve Suriye İdlip-Babıska bölgelerinde iki ayı aşkın bir süre devam etti. Toplamda ise 7.000'i aşkın çocuk, ergen ve yetişkinle bu alanda çalışmalar gerçekleştirdik. Çocuklarımızın afetin üstesinden gelebilmeleri için başlattığımız oyuncak ve kitap projemizde toplanan ürünler çadır kentlerde bulunan çocuklarımıza ulaştırıldı. Adıyaman'da ve Hatay'da bulunan aşevimizde toplamda 125.000'i aşkın afetzedeye sıcak yemek ikramlarında bulunduk. Bu aşevlerimizden çocuklara özel menüler sunduk. Kahramanmaraş Elbistan'da MÜSİAD aracılığıyla kurulan konteyner kente 10 konteynerlik katkıda bulunurken, 1.000'den fazla ailemize nakdi desteklerde bulunduk.

EN ÜCRA KÖYLERE ULAŞILDI

Vakfımız deprem bölgesi yardımlarına Ramazan ayı ve kurban bayramı döneminde de devam etti. Ramazan kolisi, Ramazan çocuk paketi, hijyen kiti, aşevi, oyuncak ve kitap destekleri, iftar ikramları, bayramlık, fitre, fidye ve zekât destekleri ve kurban etleri deprem bölgelerinde bulunan kardeşlerimiz için aynı zamanda büyük bir moral oldu.

Eğitim döneminde ise deprem bölgesinde 8 bini aşkın çocuğumuza çanta, kalemlik, matara, defter, kalem, cetvel ve boya takımları ile kitaplar hediye ederken, 2 bin adeti tablet olmak üzere 7.141 parça elektronik malzemeyi ise yine deprem bölgesi illerinden Hatay ve Adıyaman'da köy okullarına kadar ulaştırdık.

AFET VE ÇOCUK ÇALIŞTAYI

Yetim Vakfı olarak Dünya Çocuk Hakları Günü münasebetiyle 19 Kasım Pazar günü İstanbul Rami Kütüphanesi'nde Afet ve Çocuk Hakları, Afetler ve Çocuklara Müdahale, Afetlerde STK ve Devlet İşbirliği ile Afet ve Toplumsal Bilinç başlıkları etrafında 77 akademisyen, STK yönetici ve gönüllüsü ile birlikte "Afet ve Çocuk Çalıştayı" gerçekleştirdik. Çalıştayımızın sonuç bildirgesi, özellikle olası afetlerde çocuklar için yapılacaklarla ilgili özet bir yol haritası sunmakta. Çalıştaya ait kitabımız da yakında okuyucularıyla buluşacak inşallah.

ÇOCUKLARA ÖNCELİK VERİLDİ

Sıcacık Sevgiye Soğuk İşlemez sloganıyla başlattığımız kış yardımlarımız çerçevesinde ise bu sene yine başta Hatay ve Adıyaman olmak üzere deprem bölgesi çocuklarımızı öncelemekteyiz.

Yapılan tüm bu çalışmalarımızın neticesinde depremin yaşandığı illerimizde toplam maddi değeri 45 milyon TL'yi aşkın bir çalışma yaparken 500 bini aşkın çocuk ve ihtiyaç sahibi kardeşimize ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbimiz benzer afetlerden bizleri, tüm kardeşlerimizi muhafaza eylesin inşallah.