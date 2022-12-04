Yeter ki insanlık ölmesin!

Bedensel engelli Sare Aydın doktor oldu. Vicdanını kaybetmiş kendini bilmezler, 'Kalk bir çay koy desek kıpırdayamazsın. Bu kadının kendine faydası yok' dedi. Tokat gibi cevap Sare'den geldi: "Daha fazlasının gözlerimin içine bakılarak söylenmişliği var. Kullanımı zeka gerektirmeyen bu mecradaki yorumlar çok da önemli değil."

MESLEKTAŞLARI ÖVGÜYE BOĞDULAR

Dünyada olduğu için ülkemizde de engelli vatandaşlarımız 'yapamazsın, edemezsin, zorlanırsın' sözlerine aldırmadan iyi yerlere geliyorlar. Bu örneklerden birisi de tekerlekli sandalyeye bağlı olmasına rağmen uzman doktor olan ortopedik engelli Sare Aydın. Sare dün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Özellikle doktorlar tarafından övgüye boğulan Sare için vicdanını kaybetmiş kişiler tarafından olumsuz içerikli yorumlar da yapıldı. Okuyanların tüylerini diken diken eden yorumlara Sare Aydın'ın verdiği cevap ise ders niteliğindeydi.

EMPATİ YOKSUNU YORUMLAR YAPILDI

Kendini bilmez sosyal medya kullanıcıları Sare Aydın'ın 'doktor oldum' paylaşımının altına şu cümleleri kurdu: "Kalk bir çay koy desek yerinden kıpırdayamazsın. Bu kadının kendine faydası yok, hastaya nasıl olsun, duyar kasmayın, kimseyi kandırmayın. Bu haliyle nasıl doktorluk yapacak." Başta doktorlar olmak üzere bir çok kişiden tepki gören yorumlar sonrası Sare şu mesajı yayınladı: "İnanın yorumlar gram umurumda değil. Bunlardan daha fazlasının gözlerimin içine bakılarak söylenmişliği var. Üstelik sosyal medya gibi kullanımı zeka gerektirmeyecek bir mecradaki yorumlar çok da önemli değil."