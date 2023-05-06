VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'nin Sudan Büyükelçisine silahlı saldırı
Yeşildağ Ailesi'nden kamuoyuna açıklama... Yalan ve iftira yargıya taşınıyor
"14 Mayıs 2023 Türkiye Yüzyılı'nın miladı olacaktır"
Bakan Soylu: Türkiye'nin yakasını bırakmıyorlar
Yılda 10 gün açan "Yörük gülü"nü koparana 244 bin lira ceza
Alman şirketler 21 yılda Türkiye'ye 11,5 milyar dolar yatırım yaptı
06 Mayıs 2023 Cumartesi 13:13:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2023 Cumartesi 13:13:00

Yeşildağ Ailesi'nden kamuoyuna açıklama... Yalan ve iftira yargıya taşınıyor

ABONE OL

Yeşildağ Ailesi, sosyal medya platformlarında yayınlanan yalan ve iftira odaklı görüntüler hakkında kamuoyuna açıklamada bulundu. Söz konusu videonun FETÖ menşeli olduğu belirtilen açıklamada konunun yargıya taşınacağı ifade edildi.

Yeşildağ Ailesi, sosyal medya platformlarında yayınlanan yalan ve iftira odaklı görüntüler hakkında kamuoyuna açıklamada bulundu.

Yapılan açıklama şöyle:

05-05-2023 tarihinde sosyal medya platformlarında Ali Yeşildağ- 1 ifşaları ismi ile Fetö firarisi Cevheri Güven tarafından YouTube ve Twitter üzerinden hukuka aykırı yalan ve iftira yayını yapılmıştır.

Her şeyden önce Türkiye Cumhuriyeti Devleti 14-05-2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimlerine gitmektedir. Bu süreç içerisinde seçimlere etki etmek için TERÖR ÖRGÜTLERİ tarafından çeşitli açıklama, video paylaşımlarının yapıldığı kamuoyunun malumudur. Bu yapılan yayınların tamamı, sabıkalı ve amiyane tabir ile suç makinesi tabir edilecek kişiler seçilerek yapıldığı bilinmektedir.

Ali Yeşildağ, Yeşildağ ailesinin bir ferdi olmakla beraber ailemiz ile hiçbir organik bağı yoktur ve kendisi halen Bursa, Ankara ve İstanbul mahkemelerinden SİLAHLA YAĞMA, YAĞMA, KASTEN ADAM ÖLDÜRME, TASARLAYARAK ADAM ÖLDÜRME, İFTİRA ve buna benzer ağır suçlardan almış olduğu cezalar nedeniyle aranmakta olup şu ana kadar yakalanamadığı bilinmektedir. Kendisi hayatının 17 yılını cezaevlerinde geçirmiş, geri kalan cezalarını çekmemek için FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜNDEN yardım alarak kaçmakta olup diyetini bu video ile ödemeye çalışmaktadır.

Kendisinin yukarıda anlatıldığı üzere, ailemizin şerefine ve haysiyetine halel getirici yaşam tarzı nedeniyle ilişki irtibatının kesilmesi ile beraber senelerdir ailemizin bir kısım fertlerine karşı duymuş olduğu kin ve öfke, kendisini terör örgütlerinin maşası haline getirmiştir.

FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ üyesi olup halen yurtdışında kaçak olarak yaşayan Cevheri Güven isimli terör örgütü mensubunun Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Sayın CUMHURBAŞKANIMIZ ile ilgili sosyal medyada yapmış olduğu iftira yayınları da kamuoyunun malumudur. Ali Yeşildağ'ın bu örgüt mensubu ile aynı şekilde aynı hareket tarzı ile tamamen yalan ve iftiradan ibaret videoları kamuoyunda algı yaratmaya yönelik olduğu anlaşılmaktadır. Yayınlanan bu videonun yine FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ iltisaklı olduğu bilinen Erk Acarer ve diğer birçok FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ iltisaklı hesaplardan peş peşe aynı anda yayınlanması da bunun açık bir göstergesidir.

Tüm bu bilenen gerçekler ışığında, seçim arifesinde ailemiz ve Sayın CUMHURBAŞKANIMIZ ile ilgili TÜRKİYE Cumhuriyeti Devleti SİYASETİNİ VE SEÇİMİNİ dizayn etmeye yönelik FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ menşeili yalan ve iftira yayımından dolayı derin üzüntü içerisinde olduğumuzu bildirir, yapılan yayın ve yayınlar hakkında her türlü yasal haklarımızı saklı tuttuğumuzu ve gerekli hukuki mekanizmalara başvuracağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.

YEŞİLDAĞ AİLESİ

Etiketler : yeşildağ ailesi kamuoyu yalan iftira yargı fetö mahkeme
İnsan kendinin doktoru olmalı

İnsan kendinin doktoru olmalı
Leclerc'e İstanbul daveti

Leclerc'e İstanbul daveti
Aşk yok!

Aşk yok!
Zor günlerin üstesinden geleceğiz

Zor günlerin üstesinden geleceğiz
Uyumak için bitkisel çözüm

Uyumak için bitkisel çözüm
Açılışta buluştular

Açılışta buluştular
Deprem bölgesine okul yapacaklar

Deprem bölgesine okul yapacaklar
İyi ki sen olmuşsun

İyi ki sen olmuşsun
Kızını omzunda taşıdı

Kızını omzunda taşıdı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX