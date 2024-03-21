'Gamzeli Güzel' Öztan hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın 'Gamzeli Güzeli' olarak anılan Bahar Öztan hayatını kaybetti. Öztan, bir süredir kanserle mücadele ediyordu.

"HEPİMİZ ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Acı haberi Bora Gencer duyurdu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Gencer, "Biricik dostum dünyalar güzeli Gamzelim Bahar Öztan'ı tedavi gördüğü hastanede verdiği yaşam mücadelesinde kaybettik. Hepimiz çok üzgünüz. Tüm sanat camiasına ve ailesine sabırlar dilerim. Merhumenin cenazesi Üsküdar Şakirin camiinde kılınacak ikindi namazından sonra Karacaahmet mezarlığına defnedilecektir. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

YEŞİLÇAM'IN GAMZELİ GÜZELİ

1980'lerde kariyerinin en parlak dönemini yaşayan 1962 doğumlu Bahar Öztan, bir şampuan reklamında rol aldıktan sonra film yapımcılarının da dikkatini çekti. Dönemin ilgi gören fotoromanlarında da büyük beğeni topladı.

1987'de ilk kez İzmir Fuarı'nda Bülent Ersoy'la halk konserlerinde ve Seda Sayan'la çalışmaya başladı.

Kemal Sunal ile rol aldığı 'Şaşkın Milyoner' filmiyle büyük bir şöhret yakaladı ve ardından da kariyerinde hızla yükseldi. Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak akıllara kazındı.

2000'li yılların başında ABD'ye gitti ve bir süre orada yaşadı. 1993 – 2008 yılları arasında mimar Yavuz Çolak ile evlilik yaşadı ve bir oğlu dünyaya geldi. 2007'de 'Aşk Kapıyı Çalınca' dizisi için kamera karşısına geçen Bahar Öztan ardından Bodrum'da otel işletmeciliği yapmaya başlamıştı.

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