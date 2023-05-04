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04 Mayıs 2023 Perşembe 08:03:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2023 Perşembe 08:03:00

Yeşil Sol Parti adayı Azad Barış: Özerklik getireceğiz, Afrin'i geri alacağız

Kaynak: Akşam Gazetesi

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Yeşil Sol Parti adayı Azad Barış, Mehmetçik'in PKK/YPG'den temizlediği Afrin'i 'geri almayı' vaat etti, "Anayasayı sil baştan değiştireceğiz" dedi.

HDP Diyarbakır milletvekili adayı Barış yaptığı açıklamada bölgeye özerklik getireceklerini, Afrin'i tekrar alacaklarını, cezaevlerinin kapılarını açacaklarını ve anayasayı değiştireceklerini söyledi.

Yeşil Sol Parti'den seçime giren HDP'nin Diyarbakır milletvekili adayı Azad Barış seçimleri kazanmaları durumunda 'Kürdistan'a özerklik' getireceklerini söyleyerek Türk ordusunu da Afrin'den çıkaracaklarını ifade etti. Rudaw'a konuşan ve Diyarbakır'da 12 milletvekilinin tamamını Yeşil Sol Parti'nin alacağını iddia eden Barış, bu başarının "Kürdistan'ın güçlenmesi" anlamına geleceğini vurguladı ve şöyle konuştu:

"ANAYASA DA DEĞİŞECEK"

"Diyarbakır'ın güçlenmesi tüm Kürdistan'ın güçlenmesi demek. Bu güç dalga dalga tüm Türkiye'yi etkisi altına alır. Kürtçe bir söz var ya; yumruğunu masayı vurup masayı ezmek. Bu nedenle buranın güçlü olması tüm Kürdistan'ın güçlü olması anlamına gelir. Öncelikle Kürt sorunu Kuzey Kürdistan'da demokratik metotlarla çözülmeli. Türkiye, İran, Irak ve Suriye Kürt karşıtı üzerinden bir ilişki geliştiriyor. Bizler dört parçayı birleştirip büyük Kürdistan kuracağız demiyoruz. Bu devletleri parçalayacağız demiyoruz. Herkes kendi yerinde özgürce, demokratik bir çerçevede özerk olmalı. Merkeze bağlı bir özerklik ama ademi-merkeziyetçi bir özerklik olmalı. Bizler güçlü olursak Şengal'deki saldırıları tamamen durdurur ve Afrin'in işgaline de son vererek, geri alırız. Bunların hepsi masada var ve bunlar bizim projelerimiz. Bizler şunu istiyoruz; cezaevlerinde olan tüm siyasi tutukluların serbest bırakılmasını. Cezaevlerinde kalanları bıraktıracağız. Türkiye'de 70 binin üzerinde Kürt şu an içerde. Bu nedenle tüm anayasayı sil baştan değiştireceğiz."

"İMRALI TECRİDİNİ KALDIRACAĞIZ"

HDP'li Sırrı Sakık, Selahattin Demirtaş'ın Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi ihtimalinde özgür kalacağını söyledi. Sakık, "İmralı'daki tecridin kapısını kıracağız. Demirtaş, Kışanak, Yüksekdağ özgür olacak. Burada birlikte hitap edeceğiz" dedi.

HDP'DE 'KAAN' KORKUSU

KAAN, HDP'yi panikletti; Buldan "Bombalar yağacak, ayıptır" dedi. Milli Savunma Bakanı Akar, 'Ahmet Kaya'lı cevap verdi: "Nereden baksan tutarsız, nereden baksan ahmakça."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Muharip Uçağı KAAN'ı tanıtmasının ardından HDP'den tepki geldi. Kocaeli'de konuşan HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, KAAN'dan duydukları rahatsızlığı dile getirerek şöyle konuştu: "Tayyip Bey iki gün önce bir şeyin daha reklamını yaptı. Aldıkları savaş uçaklarının reklamını yaptı. O savaş uçaklarından bombalar yağacak diyor. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Türkiye halkının bombalara ihtiyacı yok. Türkiye halkının savaşa ihtiyacı yok. "

Cevap ise gecikmedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes için büyük bir gurur tablosu olması gerekirken birileri çıktı, 'Milli Muharip Uçağı bir savaş aygıtı, insanları öldürecek, insanlara karşı kullanılacak' gibi söylemlerde bulundu. Bunlar gelişigüzel laflar. Bunu uzun uzun izah etmeye gerek yok. Ahmet Kaya herhalde bugünleri, bu insanları düşünerek söyledi: Nereden baksan tutarsız, nereden baksan ahmakça" dedi.

TERÖRLE İLTİSAKLI SİYASETÇİLERİN PLANI BOZULDU

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP'nin KAAN'a yönelik tavrına tepki gösterdi:

"Türkiye terör örgütü mensuplarının bulunduğu her yerde müdahale edebilmektedir. Bu büyük başarıdır. Türkiye sınır ötesi harekatlarıyla planı bozdu. Türkiye terörle iltisaklı siyasetçilerin amaçlarını bozdu. Ne işimiz var sınır ötesinde diyenler bu plana ışık yakmaktadır. Türkiye kuşatılmaya müsaade etmeyecektir, etmemelidir."

Etiketler : HDP Diyarbakır milletvekili TBMM Başkanı Mustafa Şentop hdp Hulusi Akar
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