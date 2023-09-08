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08 Eylül 2023 Cuma 07:38:00 - Güncelleme:08 Eylül 2023 Cuma 07:38:00

Yeşil leyleğin Afrika hayali seneye kaldı

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Aydın Söke'de bu yıl 434 yuvada 868 adet leylek tespit edilirken, göç zamanının gelmesi ile birlikte leylekler Afrika'nın yolunu tuttu.

Aydın Söke'de bu yıl 434 yuvada 868 adet leylek tespit edilirken, göç zamanının gelmesi ile birlikte leylekler Afrika'nın yolunu tuttu. Yeşilköy Mahallesi'nde elektrik çarpması sonucu yuvasına konamayan ve güvenli bir alana taşınan leyleğin yavruları da yumurtalarından çıkarak ailesiyle birlikte göç için havalandı. Yuvadaki iki yavrudan biri ise uçmayı başaramayınca geride kaldı. Bir bahçeye iniş yapmak zorunda kalan 'Yeşil' adlı yavru leyleğin Afrika hayalleri ise seneye kaldı.

Etiketler : Yeşil leyleğin Aydın Söke Yeşilköy Mahallesi
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