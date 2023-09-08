Yeşil leyleğin Afrika hayali seneye kaldı

Aydın Söke'de bu yıl 434 yuvada 868 adet leylek tespit edilirken, göç zamanının gelmesi ile birlikte leylekler Afrika'nın yolunu tuttu. Yeşilköy Mahallesi'nde elektrik çarpması sonucu yuvasına konamayan ve güvenli bir alana taşınan leyleğin yavruları da yumurtalarından çıkarak ailesiyle birlikte göç için havalandı. Yuvadaki iki yavrudan biri ise uçmayı başaramayınca geride kaldı. Bir bahçeye iniş yapmak zorunda kalan 'Yeşil' adlı yavru leyleğin Afrika hayalleri ise seneye kaldı.

