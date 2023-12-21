'Yeşil dünya' sözüne af

TEHDİT VE HAKARET ETTİ

İstanbul Adalet Sarayı'nda 18. Asliye Ceza Hakimi olarak görev yapan hakim Aylin Özdemir'i duruşma sırasında tehdit ve hakaret etti. İddiaya göre mahkemede şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Orhan Kulak'a kimlik bilgileri soruldu. O sırada sinirlenen Orhan Kulak, 'annem-babam burada olsa seni burada oturtmazlar' şeklinde konuşarak hakim Aylin Özdemir'i tehdit etti. Orhan Kulak'ın tehdidi üzerine can güvenliğinin tehlikede olduğunu öne süren hakim Aylin Özdemir, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

TAKİPSİZLİK KARARI ÇIKTI

Savcılık tarafından 'tehdit' suçundan başlatılan soruşturma dosyası, Uzlaştırma Bürosu tarafından uzlaştırmacıya verildi. Dosya içerisindeki uzlaştırma raporuna göre Hakim Aylin Özdemir'in şüpheli Orhan Kulak'tan maddi olarak bir beklenti içinde olmadığı, ıslah amaçlı, topluma ve yaşanılan dünyaya yararlı bir birey olabilmesi ve emsal teşkil etmesi için TEMA Vakfı'na 7 adet fidan bağışlaması sonucu uzlaşabileceği ifade edildi. 7 adet fidan bağışlayan Kulak için Savcılık, dosyaya takipsizlik kararı verdi. Neslihan KESKİN