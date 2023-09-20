Yeşil dostu yürek

63 yaşındaki emekli işçi köy yolundaki ağaçları meyve vermesi için gönüllü aşılıyor.

Karabük Belediyesinden emekli olduktan sonra oğlunun görev yaptığı Eflani'ye bağlı Hacıağaç köyüne yerleşen Muhsin Tunç, 4 yıl önce yol kenarlarında gördüğü yabani ağaçları yok olmamaları için aşılamaya başladı.

Şimdiye kadar Eflani ile Hacıağaç köyü arasındaki 15 kilometrelik yolda çok sayıda yabani ağaca elma, armut ve kiraz aşısı yapan Tunç, yoldan geçenlerin bu meyvelerden yemelerini sağlıyor.