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10 Ağustos 2023 Perşembe 07:09:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2023 Perşembe 07:09:00

Yeşil altın 280 liradan tezgahta

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Gaziantep'te 'yeşil altın' olarak bilinen Antep fıstığı, tezgahlardaki yerini aldı. Dolu nedeniyle rekoltesi düşen Antep fıstığının kilogramı 250 ila 280 TL arası başlayan fiyatlarla piyasaya sürüldü.

Gaziantep'te 'yeşil altın' olarak bilinen Antep fıstığı, tezgahlardaki yerini aldı. Dolu nedeniyle rekoltesi düşen Antep fıstığının kilogramı 250 ila 280 TL arası başlayan fiyatlarla piyasaya sürüldü.

Antep fıstığında dolu nedeniyle rekoltenin düştüğünü belirten fıstık satıcısı Mıraz Şahin, "Genellikle Gaziantep'in Barak, Nizip, Oğuzeli ilçelerinde yetiştiği gibi Şanlıurfa Ceylanpınar'a kadar gidiyor. Bu sene rekoltemiz düştü. Beklediğimiz kadar verim alamadık. Normalde bu sene fıstığın çok verdiği seneydi ama istediğimiz mahsulleri alamadık çünkü kışın yoğun bir dolu yediği için tam beklediğimiz gibi olmadı" dedi.

Geçen sene 130 TL civarında seyreden yaş fıstığın bu sene 250 ila 280 arasında satışa sunulduğunu kaydeden Şahin, "Yaş fıstığın fiyatları iriliğine, etliliğine, ağzı açıklığına ve çatlaklığına göre ayrı fiyatlarla satılır. O da aynı kavrulmuş olanlar gibi farklıdır. Yaş fıstığı da işten anlayan kişiler dışarıdan baktığı zaman anlayabilir. Hangisi elek altı, jumbo veya karma olduğunu olduğunu anlayabilirler. Vatandaşlar yaş fıstığın kalitelisini ise fıstığın ağzının açıklığına bakacak. Fıstığa baktığı zaman fıstığın içini görmesi lazım. Fıstığın içini gördüğü zaman o fıstık yoğunluğu nedeniyle dalında çatlamıştır. Sebebi ise içinin iri ve etli oluşundan dolayıdır. Kaliteli fıstıkta ağzı açık 'v' şeklinde olur. Kalitesi düşük fıstık ise küçük, ağzı kapalı ve bir çizgi gibi çatlak olur. Bunu böyle ayırt edebilirler" ifadelerini kullandı.

"ANTEPFISTIĞININ TAZE OLANININ TADI BAMBAŞKA OLUYOR"

Antep fıstığının yerinde gelip alınması ve tüketilmesini tavsiye eden Ayhan Alpaslan ise, "Antep fıstığını sevdiğimiz için alıyoruz. Antepfıstığının taze olanının tadı bambaşka oluyor. Bir de dalından koparıp yediğin zaman daha güzel olur. Benim tavsiyem, Gaziantep'e gelip böyle Antep fıstığının tanıtıldığı ve satıldığı yerlerden almaları daha güzel olur. Örnek olarak Ankara'dan veya İstanbul'dan alsak bu tadı vermez. En güzel yeri Gaziantep, buradan alacaksın, burada da yiyeceksin" şeklinde konuştu.

Etiketler : Yeşil altın Gaziante Antep fıstığı
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