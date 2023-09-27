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27 Eylül 2023 Çarşamba 17:35:00 - Güncelleme:27 Eylül 2023 Çarşamba 17:35:00

Yeryüzü Doktorları gönülden gönüle ulaşmak için destek bekliyor

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Uzun yıllardır kriz ve afet bölgelerinde sağlık hizmeti sunarak yardım faaliyetleri yürüten Yeryüzü Doktorları, başlattığı “Gönülden Gönüle İyilik Sağlık” kampanyasında dikkat çektiği gönüllüleri ile yeryüzünün ihtiyaç sahibi bölgelerine ulaşmaya devam ediyor.

Krizlerin, afetlerin ve zorunlu göç gibi olayların etkilediği coğrafyalara sağlık hizmeti ulaştırmak adına çalışan Yeryüzü Doktorları, gönüllü olarak gerçekleştirdiği muayene ve tedavilerin devamlılığı için başlattığı "Gönülden Gönüle İyilik Sağlık" kampanyasına destek bekliyor.

Sağlık imkanlarının yetersiz olduğu bölgelere hem merkezler kuran hem de gönüllü sağlık ekiplerini götüren dernek, bu yıl sonuna kadar Somali, Bangladeş, Filistin, Kongo, Afganistan ve Cibuti'de operasyonlar yürütecek. Tedavileri ileri uzmanlık gerektiren vakalarla ilgilenecek olan gönüllü doktorlar, muayene, tedavi ve ameliyatlar gerçekleştirecek.

KBB VE ORTOPEDİ AMELİYATLARI YAPACAKLAR

Her kriz acil bölgesine ihtiyaçlar doğrultusunda ulaşan ve yıl içerisindeki çalışmalarını aralıksız sürdüren Yeryüzü Doktorları, 23 Eylül'de Somali'ye gitti. Gönüllü sağlık ekibi 30 Eylül'e kadar başkent Mogadişu'daki hastanede KBB, Göz Sağlığı ve Ortopedi-Travmatoloji branşlarında ağır vakaların ameliyatlarını gerçekleştirecek. Aynı zamanda yerel sağlık çalışanlarına bilgi ve tecrübesini aktaracak. Uzman doktor ve sağlık çalışanlarından oluşan ekip, bölgedeki temel sağlık kapasitesinin artması için çalışarak yaşam şartlarının iyileşmesine katkıda bulunacak.

DAHA FAZLA İNSANA ULAŞMAK İÇİN DESTEK BEKLİYORLAR

"Gönülden Gönüle İyilik Sağlık" kampanyası hakkında açıklamalarda bulunan Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney, "Dünya genelinde insani yardıma muhtaç kişi sayısı geçen seneye göre yüzde 30 artarak 360 milyona yükselirken, 260 milyon kişi de ciddi gıda güvensizliği ve açlıkla mücadele ediyor. Sağlık hizmetlerine erişemeyen insanların sayısı günden güne artış gösteriyor. Dünya bu acı gerçeklerle karşı karşıyayken Yeryüzü Doktorları olarak 54 ülkede, 2 milyon seans muayene, 45 binden fazla ameliyat ile 18 milyondan fazla kişinin yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda gönüllü sağlık ekibimiz Somali'ye ulaştı. İlk gün Ortopedi, KBB ve Göz Sağlığı alanlarında 22 ameliyat, 110'dan fazla muayene gerçekleştirdi. 30 Eylül'e kadar iyilik sağlık olmak için var güçleriyle çalışacaklar. Bağışlarınızla gönüllü olarak gerçekleştirdiğimiz sağlık hizmetlerimize destek olabilir, sizden kilometrelerce uzak bir insanın hayatına dokunabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Yeryüzü Doktorları Gönülden Gönüle İyilik Afet Yardımı
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