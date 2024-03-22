Yeryüzü Doktorları bu ramazan da açlıkla mücadeleye devam ediyor

Savaş, çatışma, yoksulluk ve insani krizlerin yaşandığı coğrafyalarda milyonlarca insan açlık krizi ile karşı karşıyayken 5 yaş altı 148 milyon çocuk yetersiz beslenme nedeniyle gelişimini tamamlayamıyor. Gıdaya erişimin olmadığı ve şiddetli açlığın yaşandığı ülkelerde malnutrisyon hastalığı binlerce çocuğun hayatını kaybetmesine neden oluyor. Yeryüzü Doktorları dünyada yaşanan bu durumlara kayıtsız kalmayarak başlattığı "Hayat Kurtarılmaya Aç" kampanyası ile açlık yönünden riskli grup olan anne ve çocuklara ulaşmak için bağışçılarına destek çağrısında bulundu.

YIL BOYUNCA BESLENME SAĞLIĞI TEDAVİSİ UYGULUYORLAR

Yeryüzü Doktorları, açlık oranlarının yüksek olduğu ülkelerden Afganistan, Yemen, Somali ve Çad'da kurduğu beslenme sağlığı merkezlerinde açlığın neden olduğu sağlık sorunlarına tıbbi beslenme tedavileri ile müdahale ediyor. Yıl içinde faaliyetlerini aralıksız sürdüren dernek, Ramazan ayı boyunca da beslenme sağlığı kapsamında gıda desteği sağlıyor. Yurt içinde deprem bölgesi başta olmak üzere Afganistan, Bangladeş, Benin, Çad, Etiyopya, Hindistan, Kazakistan, Azerbaycan, Mali, Nijer, Pakistan, Somali, Suriye, Yemen, Sri Lanka, Uganda, Peru, Kamerun, Honduras, Kosova, Tanzanya, Togo, Lübnan, Gazze, Mısır ve Sudan'ın yer aldığı toplam 27 ülkede kumanya dağıtımı gerçekleştiriyor, iftar sofraları ile Ramazan'ın sevincini yaşatıyor.

AÇLIKLA MÜCADELE EDEN GAZZE'YE KUMANYA VE SICAK YEMEK DESTEĞİ

Kurulduğu günden beri çeşitli sağlık projeleri ile Gazze'de hizmetlerini sürdüren Yeryüzü Doktorları, 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılar sonucu açlık kaynaklı ölümlerin yaşandığı Gazze'de de yardım faaliyetlerini sürdürüyor. Doktor ve sağlık çalışanları ile saldırıların başından beri bölge hastanelerinde sağlık ihtiyacını karşılayan dernek, Ramazan ayında kumanya ve sıcak yemek desteği ile Gazze halkının yanında oluyor.

Açlık kampanyasına dair açıklamalarda bulunan, "Yıllardır dünyada farklı farklı sebeplerle ortaya çıkan açlık krizine karşı faaliyet gösteriyoruz ve bu beslenme sağlığı çalışmalarımız derneğimizin ana projeleri arasında yer alıyor. Çünkü açlık bir insanın sadece aç bir şekilde uyumasına neden olmaz, uzun vadede tüm sindirim sistemini bozar ve hatta ölümüne neden olur. Uzun yıllardır açlık nedeniyle yaşanan sağlık problemlerinin tedavisini merkezlerimizde, beslenme yetersizliğinden muzdarip anne ve bebeklerin ihtiyaçlarına göre özel hazırlanan besleyici mamalar ve takviye gıdalar vererek gerçekleştiriyoruz. Dernek olarak bugüne kadar 1 milyon 300 binden fazla kişiye beslenme muayenesi ve 156 binden fazla kişiye beslenme tedavisi uyguladık. Şimdi ise 4 ülkede kurduğumuz 21 beslenme sağlığı merkezi ve 11 mobil sağlık ekibimizle ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyoruz. Bu yıl da yardımlaşma ve dayanışma vakti olan Ramazan ayı vesilesiyle duyurduğumuz "Hayat Kurtarılmaya Aç" kampanyamıza herkesten destek bekliyoruz. Unutmayın, gerçekleştirilen beslenme tedavileri ve sağlanan gıda destekleri sayesinde açlıktan ölmek üzere olan bir insanın hayatını kurtarmak mümkün. Gelin, birlikte hayat kurtaralım." dedi.