Yerli ve milli üretim dikkat çekmeye devam ediyor...Bayraktar TB2, Kuveyt'e ihraç edildi

Savunma sanayiinde yerli ve milli teknolojiler dünyada ses getirmeye devam ediyor.

Baykar tarafından üretilen yerli ve milli SİHA Bayraktar TB2'nin 30. ülkeye ihracatı gerçekleşti.

Baykar tarafından duyurulan süreçte, ABD'den, Avrupa'dan ve Çin'den firmaların da yer aldığı, kazananın Bayraktar TB2 olduğun belirtildi.