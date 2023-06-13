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13 Haziran 2023 Salı 22:15:00 - Güncelleme:13 Haziran 2023 Salı 22:15:00

Yerli ve milli üretim dikkat çekmeye devam ediyor...Bayraktar TB2, Kuveyt'e ihraç edildi

Kaynak: TRT Haber

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Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Bayraktar TB2 SİHA Kuveyt'e ihraç edildi.

Savunma sanayiinde yerli ve milli teknolojiler dünyada ses getirmeye devam ediyor.

Baykar tarafından üretilen yerli ve milli SİHA Bayraktar TB2'nin 30. ülkeye ihracatı gerçekleşti.

Baykar tarafından duyurulan süreçte, ABD'den, Avrupa'dan ve Çin'den firmaların da yer aldığı, kazananın Bayraktar TB2 olduğun belirtildi.

Etiketler : BAYRAKTAR TB2 BAYKAR İHRACAT KUVEYT
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