Yerli ve milli üretim dikkat çekmeye devam ediyor...Bayraktar TB2, Kuveyt'e ihraç edildi
Kaynak: TRT Haber
Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Bayraktar TB2 SİHA Kuveyt'e ihraç edildi.
Savunma sanayiinde yerli ve milli teknolojiler dünyada ses getirmeye devam ediyor.
Baykar tarafından üretilen yerli ve milli SİHA Bayraktar TB2'nin 30. ülkeye ihracatı gerçekleşti.
Baykar tarafından duyurulan süreçte, ABD'den, Avrupa'dan ve Çin'den firmaların da yer aldığı, kazananın Bayraktar TB2 olduğun belirtildi.
Kuveyt Devleti ile milli SİHA #BayraktarTB2 ihracatına dair yürüttüğümüz sözleşme sürecini başarıyla tamamladık.— BAYKAR (@BaykarTech) June 13, 2023
Amerika, Avrupa ve Çinli firmaların da yer aldığı rekabete dayalı sürecin kazananı olan milli SİHA #BayraktarTB2, 2019'da çöl şartlarında 27 saat 3 dakika havada... https://t.co/9VP2p0cBza
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