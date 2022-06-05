VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Karaismailoğlu: Çevreci yatırımlarla ekonomiye yıllık 28,2 milyar dolar katkı sağlıyoruz
CANLI: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Rusya destekli sinsi plan devrede
Karadeniz gazı için önemli gelişme!
Yerli ve milli silahlar sahaya indi
"Türkiye eski Türkiye değildir"
Putin'den Batı'ya füze uyarısı
Kamuda enflasyon düzeltmesi
Cephe hatları güçlendirildi! Operasyon an meselesi
Mehmetçik misliyle karşılık verdi!
Su altı polisleri Seyhan Gölü'nde çöp topladı
Kazakistan, yeni yönetim modelinin inşası için sandık başında
Japon firmaların toplam araç üretimi nisanda yüzde 20,1 düştü
Mercedes, dünya çapında yaklaşık 1 milyon aracını geri çağıracak
A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz: İkinci yarıdaki hareketliğimizle bu skoru bulabildik
İskandinav güvenliğinin değişen parametreleri
Kibyra Antik Kenti'nde 'Medeniyetler Arası Müzik Mozaiği' konseri
Siirt'te şarampole devrilen minibüsteki 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Mevzilerden kaçan PKK tünel kazıp silah saklıyor
Kiev Belediye Başkanı Kliçko, kentin bombalandığını duyurdu
LGS kapsamındaki merkezi sınav başladı
Macron'un "Rusya" açıklamasına Ukrayna'dan tepki
05 Haziran 2022 Pazar 13:00:00 - Güncelleme:05 Haziran 2022 Pazar 13:31:00

Yerli ve milli silahlar sahaya indi

Kaynak: AA

ABONE OL

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük planlı tatbikatlarından EFES-2022'de yerli ve milli imkanlarla üretilen Türk savunma sanayi sistemleri sergileniyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük müşterek tatbikatı olma özelliği taşıyan EFES-2022, birleşik, müşterek fiili atışlı arazi tatbikatı, dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımıyla İzmir'in Seferihisar ilçesinde devam ediyor.

Tatbikat alanında, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda oluşturulan sergi bölümünde, 42 firmanın standı yer alıyor. Stantlarda, yerli ve milli savunma sanayi sistemleri sergileniyor.

Tatbikat, SİHA'lardan helikopterlere, savaş gemilerinden mühimmatlara, elektronik harp sistemlerinden radar sistemlerine kadar birçok sistemi geliştiren, üreten ve güvenlik güçlerinin hizmetine sunan Türk savunma sanayisinin kabiliyetlerinin de katılımcı ülkelerce sahada görülmesine olanak sağlıyor.

Etiketler : SSB SİHA' Tatbikat
İki kardeş hikayesinde

İki kardeş hikayesinde
Çelikkol'dan yapıma veda

Çelikkol'dan yapıma veda
Yeni bir sergi olabilir

Yeni bir sergi olabilir
Coşkun Sabah şarkılarıyla büyüdüm

Coşkun Sabah şarkılarıyla büyüdüm
Türkiye'ye geliyor

Türkiye'ye geliyor
Z kuşağına hitap edecek

Z kuşağına hitap edecek
Hiç diyet yapmadım

Hiç diyet yapmadım
Özel hazırlık

Özel hazırlık
‘Terzi' şekilleniyor

‘Terzi' şekilleniyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX