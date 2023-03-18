Yerli ve milli hava gücünde durmak yok: Anka-3 ilk uçuşuna hazırlanıyor
Kaynak: TRT Haber
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii mühendisler,, Milli Muharip Uçak, Hürjet, Atak-2 Anka-3 başta olmak üzere milli uçak ve helikopter projeleri için yoğun bir çalışma yürütüyor. TUSAŞ'tan Anka-3'ün yakın zamanda ilk uçuşunu yapacağı duyuruldu.
Türk Savunma Sanayii'nin dünya vitrinindeki en güçlü oyuncuları şüphesiz Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA). Yerli ve milli savunmada üretim hız kesmeden devam ediyor.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Atak-2'nin yakında motor çalıştıracağını, Anka-3'ün ise ilk uçuşunu yapacağını duyurdu.
Kotil, şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye Yüzyılı'nda milletimize olan sözümüzü tuttuk. MMU ve HÜRJET taksi yaptı, ATAK 2 yakında motor çalıştıracak, ANKA 3 de ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Binlerce çalışma arkadaşımız ve iş ortaklarımızla ortaya çıkardığımız ürünlerimizi Çanakkale şehitlerimize armağan ediyoruz."
Türkiye Yüzyılı'nda milletimize olan sözümüzü tuttuk. MMU ve HÜRJET taksi yaptı, ATAK 2 yakında motor çalıştıracak, ANKA 3 de ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Binlerce çalışma arkadaşımız ve iş ortaklarımızla ortaya çıkardığımız ürünlerimizi Çanakkale şehitlerimize armağan ediyoruz. pic.twitter.com/hQVzY774UK— Temel Kotil (@Temel_Kotil) March 18, 2023
- Yerli ve milli hava gücünde durmak yok: Anka-3 ilk uçuşuna hazırlanıyor
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