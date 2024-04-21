Yerli ve milli: Haberleşmede devrim olacak

Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu TÜRKSAT 6A ile ilgili heyecanlandıran bir video paylaştı.

Uraloğlu sosyal medya hesabından paylaştığı videoda " Uzayda TÜRKSAT 6A yerli ve milli uydumuzla iz bırakacağız, gökyüzüne baktığınızda imzamızı göreceksiniz" ifadelerini kullandı.