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21 Nisan 2024 Pazar 22:14:00 - Güncelleme:21 Nisan 2024 Pazar 22:14:00

Yerli ve milli: Haberleşmede devrim olacak

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu TÜRKSAT 6A ile ilgili yeni bir video paylaştı.

Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu TÜRKSAT 6A ile ilgili heyecanlandıran bir video paylaştı.

Uraloğlu sosyal medya hesabından paylaştığı videoda " Uzayda TÜRKSAT 6A yerli ve milli uydumuzla iz bırakacağız, gökyüzüne baktığınızda imzamızı göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

Etiketler : türksat 6a yerli uydu bakan uraloğlu
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