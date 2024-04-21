Yerli ve milli: Haberleşmede devrim olacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu TÜRKSAT 6A ile ilgili yeni bir video paylaştı.
Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu TÜRKSAT 6A ile ilgili heyecanlandıran bir video paylaştı.
Uraloğlu sosyal medya hesabından paylaştığı videoda " Uzayda TÜRKSAT 6A yerli ve milli uydumuzla iz bırakacağız, gökyüzüne baktığınızda imzamızı göreceksiniz" ifadelerini kullandı.
HABERLEŞMEDE DEVRİM OLACAK— Akşam Gazetesi (@Aksam) April 21, 2024
��️ Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu TÜRKSAT 6A ile ilgili yeni bir video paylaştı:
��"Uzayda TÜRKSAT 6A yerli ve milli uydumuzla iz bırakacağız, gökyüzüne baktığınızda imzamızı göreceksiniz"... pic.twitter.com/UUcO8S8YXL
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