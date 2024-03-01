Yerli ve milli gururlarımız ASELSAN üretti Türkiye'de bir ilk! Tek atışta 8 hedef tam isabet...
Yerli ve milli mühimmatlarımız SADAK-4T ve TOLUN bir ilke imza attı. ASELSAN TOLUN, 30 kilometre menzildeki hedefleri F-16'ya entegre SADAK-4T Çoklu Taşıma Salanı'ndan bırakılan mühimmatlarla yüksek irtifadan tek komut ile başarıyla vurdu. ASELSAN resmi sosyal medya X hesabından yapılan açıklamada, 'SADAK-4T ve TOLUN sayesinde tek komutla 8 farklı hedef aynı anda imha edilebilecek.' değerlendirmesinde bulunuldu.
Türk savunma sanayii her geçen gün dev atılımlar gerçekleştiriyor... Yerli ve milli mühimmatlarımız ASELSAN SADAK-4T ve TOLUN bir ilke imza attı.
30 Kilometrelik mesafedeki hedefler F-16'ya entegre SADAK-4T Çoklu Taşıma Salanı'ndan bırakılan ASELSAN TOLUN Mühimmatları ile yüksek irtifadan tek komut ile başarıyla vuruldu.
TEK KOMUTLA 8 HEDEF İMHA EDİLECEK
ASELSAN mühendisliğinin ürünleri olan SADAK-4T ve TOLUN sayesinde tek komutla 8 farklı hedef aynı anda imha edilebilecek.
"4 uçak 4 hedef" OUT❌— ASELSAN (@aselsan) February 29, 2024
"1 uçak 4 hedef" IN✅
��30 km menzildeki dört farklı hedef, F-16'ya entegre SADAK-4T Çoklu Taşıma Salanı'ndan bırakılan ASELSAN TOLUN Mühimmatları ile yüksek irtifadan tek komut ile başarıyla vuruldu.
ASELSAN mühendisliğinin ürünleri SADAK-4T ve #TOLUN... pic.twitter.com/NItiejMXEw
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