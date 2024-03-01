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Yerli ve milli gururlarımız ASELSAN üretti Türkiye'de bir ilk! Tek atışta 8 hedef tam isabet...
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01 Mart 2024 Cuma 01:42:00 - Güncelleme:01 Mart 2024 Cuma 01:42:00

Yerli ve milli gururlarımız ASELSAN üretti Türkiye'de bir ilk! Tek atışta 8 hedef tam isabet...

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Yerli ve milli mühimmatlarımız SADAK-4T ve TOLUN bir ilke imza attı. ASELSAN TOLUN, 30 kilometre menzildeki hedefleri F-16'ya entegre SADAK-4T Çoklu Taşıma Salanı'ndan bırakılan mühimmatlarla yüksek irtifadan tek komut ile başarıyla vurdu. ASELSAN resmi sosyal medya X hesabından yapılan açıklamada, 'SADAK-4T ve TOLUN sayesinde tek komutla 8 farklı hedef aynı anda imha edilebilecek.' değerlendirmesinde bulunuldu.

Türk savunma sanayii her geçen gün dev atılımlar gerçekleştiriyor... Yerli ve milli mühimmatlarımız ASELSAN SADAK-4T ve TOLUN bir ilke imza attı.

30 Kilometrelik mesafedeki hedefler F-16'ya entegre SADAK-4T Çoklu Taşıma Salanı'ndan bırakılan ASELSAN TOLUN Mühimmatları ile yüksek irtifadan tek komut ile başarıyla vuruldu.

TEK KOMUTLA 8 HEDEF İMHA EDİLECEK

ASELSAN mühendisliğinin ürünleri olan SADAK-4T ve TOLUN sayesinde tek komutla 8 farklı hedef aynı anda imha edilebilecek.

Etiketler : milli mühimmat ASELSAN TOLUN SADAK-4T yüksek irtifa komut hedef imha entegrasyon askeri teknoloji
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