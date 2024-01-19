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19 Ocak 2024 Cuma 16:30:00 - Güncelleme:19 Ocak 2024 Cuma 16:30:00

Yerli ve milli gemiler teslim edildi... Donanmaya 4 yeni güç!

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TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi ve Marlin SİDA Türk Donanması'na teslim edildi.

Her biri farklı görevlerde kullanılacak bu platformlar, Türk Deniz Kuvvetlerinin Mavi Vatan'daki gücüne güç katacak.

Etiketler : TCG Derya İstanbul Türk Donanması
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