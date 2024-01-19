Yerli ve milli gemiler teslim edildi... Donanmaya 4 yeni güç!
TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi ve Marlin SİDA Türk Donanması'na teslim edildi.
Her biri farklı görevlerde kullanılacak bu platformlar, Türk Deniz Kuvvetlerinin Mavi Vatan'daki gücüne güç katacak.
#CANLI Donanmaya 4 yeni güç katılıyor...— Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) January 19, 2024
������Askerlerimiz görev yapacakları gemilere geçiyor pic.twitter.com/8Ehd6ttvh6
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