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29 Kasım 2023 Çarşamba 16:23:00 - Güncelleme:29 Kasım 2023 Çarşamba 16:23:00

Yerli üreticilere bilimsel altyapı desteği

Kaynak: IHA

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Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi ile İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, ilçe sınırları içinde incir üretimi yapan yerli üreticiler desteklenecek, verim ve kalitenin artması için üreticiye teknolojik destek sağlanacak, yanı sıra üretilecek ürünlerin pazarlanmasında da üreticilere katkı sunulacak.

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü koordinesinde, atıl durumdaki tarım topraklarında atalık karakılçık tohumu, şeker otu, moringa, şevketi bostan ve maralfalfa üretimi ile organik ve yerli tarımda atağa geçen Akdeniz Belediyesi, incir üreticileri için de hayati öneme sahip bir protokole imza attı. Akdeniz Belediyesi Başkanı Mustafa Gültak ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı İncirliova Aydın İncir Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Birgül Ertan arasındaki protokolle Akdenizli üreticiler, incirde verim ve kalitenin arttırılması için desteklenecek. Nitekim geçen aylarda Türkiye'de en erkenci 'siyah incir' hasadının yapıldığı ilçeye bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde bahçeleri gezen ve hasat zamanı üreticileri yalnız bırakmayan Başkan Gültak, incir toplamış, bölgede siyah incir rekoltesinin yükselmesi için tarım müdürlükleriyle ortak çalışmalar yapacaklarını belirtmişti.

"Tarımsal Üretim Demonstrasyon Çalışmaları ve Kırsal Alanlara Yönelik Fide Üretimine Ait İşbirliği" adını taşıyan protokolün amaç ve hedefi şöyle açıklandı; "Akdeniz ilçesi tarım alanlarında incir yetiştiriciliğinde projeye teknik danışmanlık ve demonstrasyonu yapılacak fide tedarik edilmesinde katkı sağlayacak İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından tarımla yeniliklerin ulaştırılması, yaygınlaştırılması ve tarım teknolojilerinin geliştirilmesi; Akdeniz'in tarımsal potansiyele sahip olduğu incir yönünden kırsal alanda bulunan üreticileri destekleyerek incir üretiminde verim ve kaliteyi arttırmak, ilçenin tarımsal ürün potansiyeline katkı sağlamak üzere çalışma yürütülmesi hedeflenmiştir. Proje kapsamında, Akdeniz sınırlarında incir üretiminin desteklenmesi için katkı sağlanacak ve üretilecek ürünlerin pazarlanmasında da üreticiye destek olunacak."

Öte yandan, demonstrasyon çalışmalarında kullanılacak incir fidanı temininin de Enstitü Müdürlüğü'nce karşılanacağını ve teknik destek verileceğini öngören protokol, 2024 yılı sonuna kadar geçerli olacak.

Etiketler : akdeniz belediyesi yerli üretici bilimsel destek incir üretimi Mustafa Gültak
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