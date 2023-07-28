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28 Temmuz 2023 Cuma 13:53:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2023 Cuma 13:53:00

Yerli helikopter T70 orman yangınlarına müdahalede aktif görev alıyor

Kaynak: AA

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Tarım ve Orman Bakanlığının geçen yıl envanterine kattığı, TUSAŞ tarafından üretilen T70 helikopteri orman yangınlarına müdahalede aktif görev alıyor.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Türkiye'de orman yangınlara müdahale için kullanılan araçların sayısı artmaya devam ediyor.

Geçen yıl envantere dahil olan yeni araçlar ve rezerv güç ile 24 uçak, 100 helikopter, 10 İHA ve 4 bin 800 kara aracıyla orman yangınlarına hızlı şekilde müdahalede bulunuluyor. Yangınlara havadan müdahalede 322 ton su taşıma kapasitesine ulaşılırken yangınlarla mücadele için 25 bin personel görev yapıyor.

2022'de söz konusu hava gücüne TUSAŞ tarafından yerli imkanlarla üretilen 2 adet T70 yangın söndürme helikopteri eklendi. T70 helikopterleri bu yıl orman yangınlarında aktif olarak kullanılmaya devam ediliyor.

Yunanistan'da çıkan orman yangınlarına müdahale için de gönderilen T70 helikopteri ile yangın söndürme uçakları tarafından bu ülkede 3 günün sonunda toplam 184 sorti ve 544 ton su atımı yapıldı.

Antalya Kemer'deki orman yangınlarıyla mücadelede de T70 helikopteri görev yapıyor. 2,5 ton su atabilen helikopter, gece de uçabiliyor. Kemer'deki yangınlara müdahale aralıksız sürerken bölgeye 11 uçak, 22 helikopter, 62 arazöz ve 512 personel sevk edildi.

İNSANLI KEŞİF UÇAKLARI YANGIN BÖLGESİNDE

Öte yandan, Bakanlığın envanterine bu yıl giren yeni hava araçlarından ileri teknolojiye sahip insanlı keşif uçakları da başta orman yangınları olmak üzere deprem, sel gibi doğal afetlerin yanı sıra ormancılık ve tarımsal faaliyetlerde kullanılabiliyor.

İleri teknolojik sensör ve kameralı görev sistemlerine sahip keşif uçakları, sensörler vasıtasıyla sayısal veri toplayıp bunları haritalandırabilen yüksek teknolojili görev sistemi özelliği de taşıyor.

İnsanlı keşif uçağı, 100 bin hektar büyüklükte bir alanın yüksek çözünürlüklü ortofoto haritasını 30 dakikada üreterek uydu vasıtasıyla saha yöneticilerine aktarabiliyor.

Etiketler : tarım ve orman bakanlığı tusaş t70 helikopter orman yangınları
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