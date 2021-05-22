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22 Mayıs 2021 Cumartesi 17:59:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2021 Cumartesi 17:59:00

Yerli bot 'mavi vatan'ın koruyucu kartalları için göreve hazır

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Antalya Serbest Bölge'de üretilen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğünün envanterine girecek özgün ve yerli tasarım 122 sahil güvenlik botundan ilki testleri başarıyla geçti.

Dünyaca ünlü sporcu ve iş insanlarına, Orta Doğu'daki Arap kraliyet ailelerine ultra lüks yat üretimi gerçekleştiren Antalya, mavi vatanın koruyucuları için de yerli bot üretiminde aktif rol üstleniyor.

Türk deniz yetki alanlarında 7 gün 24 saat esasıyla görev yapan ve "mavi vatan"ın koruyucu kartalları olarak nitelendirilen Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerinin kullanacakları botların da yerli donanımlarla Antalya'da üretimine başlandı.

Serbest bölgede faaliyet gösteren Antalya merkezli Ares Tersanesince yürütülen projede, ilk yerli botun yapımı tamamlandı. Test aşamasından başarıyla geçen bot, göreve hazır hale geldi. Firma, 122 botu 6 yılda ilgili kurumlara teslim etmeyi planlıyor.

Seri üretime başlanılacak

Ares Tersanesi Genel Müdürü Utku Alanç, AA muhabirine, 105'i Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, 17'si ise Emniyet Genel Müdürlüğüne olmak üzere 122 sahil güvenlik botu üretimi için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Prototip botun operasyonel kabul testlerini gerçekleştirdiklerini, tasarım ve doğrulama faaliyetlerini tamamladıklarını belirten Alanç, "İlk botun üretimi tamamlandı, test ve kendi kalite kontrolleri gerçekleştirdik. İlk botun tamamlanmasının ardından seri üretime geçme aşamasına geldik. Yaklaşık 6 yıl süre boyunca her iki ayda bir 6 botun üretimi ve teslimini gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Alanç, ilk botun teslimatını bu yaz gerçekleştireceklerini, diğerlerini de 6'lı paketler halinde güvenlik güçlerinin hizmetine sunacaklarını kaydetti.

Şu an 122 bot için proje yürütüldüğünü ancak sayının artması yönünde de bir talep olduğunu vurgulayan Alanç, bu konuda görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

Botların küçük ama kabiliyetlerinin büyük olduğuna dikkati çeken Alanç, 12 metre uzunluğundaki botların, 35 deniz mili sürat hızına sahip olduğunu dile getirdi.

Alanç, botların tasarım ve donanımın kendilerine ait olduğunu ifade ederek, "Tümünün modeli aynı, sadece dış tasarımında bir takım farklılıklar var ama kabiliyetleri ve performans değerleri birebir aynı." dedi.

Botlarda tıbbi ekipmanların da bulunacağını belirten Alanç, arka tarafında kurtarma platformu yer aldığını, yaralı, vefat gibi durumlarda buranın kullanılacağını anlattı.

Türk kara sularında ve büyük göllerde görev yapacak

Alanç, botların özellikle mülteci ve denizde kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyonlarda kullanılacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Artvin'den, Hopa'dan Mersin'e kadar Türkiye'nin bütün sahil kasabalarına konuşlandırılacak ve 7 gün 24 saat esasına göre görev yapacak. Güvenlik güçlerimize büyük bir kabiliyet kazandıracak. Botlar, Van Gölü'nde dahi görev yapacak. Türk kara sularında, üç denizimizde ve büyük göllerimizde mülteci faaliyetleri ile kaçakçılığın önlenmesinde güvenlik güçlerimiz tarafından kullanılacak."

Etiketler : mavi vatan yerli bot utku alanç
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