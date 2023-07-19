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Bakan Bak: Kabinemizin, hükümetimizin önceliği deprem bölgesindeki yaraları süratle sarmak
19 Temmuz 2023 Çarşamba 11:25:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2023 Çarşamba 11:25:00

Bakan Özhaseki tarih verdi: Olası İstanbul depremi için Ekrem Bey ile anlaştık

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi. Bakan Özhaseki, deprem bölgesi için başlatılan Yerinde Dönüşüm Projesine şu ana kadar 36 bini aşkın başvurunun geldiğini açıkladı..

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İller Bankası Sosyal Tesisleri'nde gazete ve televizyonların Ankara temsilcileri ile bir araya geldi.

YERİNDE DÖNÜŞÜME KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

Yerinde Dönüşüm projesiyle ilgili konuşan Bakan Özhaseki, "Şu ana kadar müracaat eden vatandaş sayısı 36 bin 825" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, olası İstanbul depremi için Ekrem İmamoğlu ve ilçe belediye başkanları ile görüştüklerini belirterek prensipte anlaştıklarını ifade etti.

Özhaseki, "Haftaya çalışmalara başlıyoruz. İstanbul demek Türkiye'ye demek" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : Yerinde Dönüşüm projesi Bakan Özhaseki Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği
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