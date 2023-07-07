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07 Temmuz 2023 Cuma 10:19:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2023 Cuma 10:19:00

"Yerinde Dönüşüm Projesi" ile kendi yapısını inşa edecek afetzedelere hibe ve faizsiz kredi verilecek

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında kendi yapısını yerinde inşa edecek afetzedelere konutlar için 500 bin TL, iş yerleri için 250 bin TL hibe verileceğini bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İller Bankası Macunköy Tesisleri'nde, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen illerin hızla ayağa kaldırılması ve afetzedelerin evlerine kavuşmalarına ilişkin "Yerinde Dönüşüm" projesinin detaylarını açıkladı.

Bakan Özhaseki, kendi yapısını inşa edecek afetzedelerin konut için 500 bin ile 800 bin TL, iş yeri için 250 bin ile 500 bin TL arasında faizsiz kredi kullanabileceğini duyurdu.

Ayrıca, Özhaseki, Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında kendi yapısını yerinde inşa edecek afetzedelere konutlar için 500 bin TL, iş yerleri için 250 bin TL hibe verileceğini belirtti.

Bakan Özhaseki'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

Eylül-Ekim'de afetzedelere konut teslimi başlayacak

Bölgede 319 bin konut 1 yıl içinde tamamlanacak

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : mehmet özhaseki afetzede yerinde dönüşüm
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