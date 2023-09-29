VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Doğal gazla çalışan cihazların güvenli kullanımı doğru kurulum ve bakımla mümkün
Altın Portakal'da FETÖ skandalı! Gençlik ve Spor Bakanlığı festivalden desteğini çekti
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı... Yıl sonunu işaret etti
"İnegöl Terkinler Çetesi" operasyonunda yakalanan 35 şüpheliden 16'sı tutuklandı
Sibergöz Operasyonu: 45 şahıs yakalandı
ABD Ulusal Güvenlik Ajansı "Yapay Zeka Güvenlik Merkezi" açacağını duyurdu
29 Eylül 2023 Cuma 14:23:00 - Güncelleme:29 Eylül 2023 Cuma 14:23:00

Yerel yönetimlerin iklim değişikliği mücadelesine destek için ilk adım atıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Yurtta 6 pilot ilde hayata geçirilecek "Türkiye'de Yerel İklim Eylemi için AB Ortaklığı Projesi" ile iklim değişikliğinin neden olduğu tehditlere karşı şehirlerin dayanıklılığının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Türkiye'de iklim değişikliğinin neden olduğu tehditlere karşı şehirlerin dayanıklılığını güçlendirmek amacıyla mayısta başlatılan, "Türkiye'de Yerel İklim Eylemi için Avrupa Birliği (AB) Ortaklığı" projesi, 6 pilot ilde hayata geçirilecek.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı ve UNDP tarafından yürütülen proje için AB tarafından 22,2 milyon avro finansman sağlanacak.

Türkiye'de iklim değişikliğinin neden olduğu tehditlere karşı şehirlerin dayanıklılığını güçlendirmeyi hedefleyen ve beş yıl sürmesi planlanan proje kapsamında, artan sıcaklıklar ve orman yangını, sel ve kuraklık gibi iklim değişikliği kaynaklı tehlikelerle mücadele için yerel yönetimler desteklenecek.

Ayrıca UNDP ve İklim Değişikliği Başkanlığınca, yerel ortaklarla işbirliği yapılarak Türkiye'de bölgesel iklimden etkilenebilirlik ve risk analizleri hazırlanacak.

6 PİLOT BELEDİYEDE YEREL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANLARI GELİŞTİRİLECEK

İklim risk analizine dayanarak, Antalya, Kahramanmaraş, Ordu, Elazığ, Isparta ve Kastamonu olarak seçilen 6 pilot belediyede, "Yerel İklim Değişikliği Eylem Planları" geliştirilecek.

Ayrıca yerel yönetimlerin iklim politikaları oluşturma süreçlerinde karar almalarını desteklemeye yönelik interaktif, çevrim içi araçlar üretilecek.

Kamu ve sivil toplum kuruluşlarına iklim riskleri ve sonuçları hakkında da eğitimler verilecek.

YEREL YÖNETİMLERE TOPLAM 14,7 MİLYON AVRO HİBE DAĞITILACAK

UNDP ve İklim Değişikliği Başkanlığı tarafından yürütülecek 7,5 milyon avro bütçeli projede, iklim değişikliğiyle mücadele planları için yerel yönetimlere toplam 14,7 milyon avro hibe dağıtılacak.

Hibeler, belediye binalarında enerji verimliliğinin artırılması, sel önleme altyapısının güçlendirilmesi, yağmur sularını toplama gibi yöntemlerle suyun korunması, yeşil alanların yaygınlaştırılması, aşırı hava olayları ve diğer tehlikeler hakkında erken uyarı sistemlerinin kurulması gibi faaliyetlerde kullanılacak.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, "Türkiye'de son birkaç yılda, iklim değişikliğinin orman yangını, sel ve kuraklık şeklindeki yıkıcı gerçekliği bizzat yaşandı. İşte bu nedenledir ki ülkenin her köşesini iklim etkilerine karşı hazırlamak ve riskleri azaltmak için ihtiyaç duyulan analiz, araç ve kaynaklar konusunda katkı sağlayacağımız için mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : yerel yönetimler iklim değişikliği avrupa birliği
Kahkaha dolu sahne

Kahkaha dolu sahne
Boğaz'da her tarzda

Boğaz'da her tarzda
Masalsı bir aşk

Masalsı bir aşk
Neva'sına kavuştu

Neva'sına kavuştu
Ebru'dan yürek burkan kutlama

Ebru'dan yürek burkan kutlama
Süperstar enerjisi

Süperstar enerjisi
Ajda Pekkan: Can dostlarımıza sahip çıkalım

Ajda Pekkan: Can dostlarımıza sahip çıkalım
Toplantı yaparken bebek geldi

Toplantı yaparken bebek geldi
Cafer Andıç: Barbie konseptimizi standart hale getireceğiz

Cafer Andıç: Barbie konseptimizi standart hale getireceğiz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX