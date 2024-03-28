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28 Mart 2024 Perşembe 13:45:00 - Güncelleme:28 Mart 2024 Perşembe 13:45:00

Yerel seçimlerin en genç ve en yaşlı adayı arasında 72 yaş var

Kaynak: AA

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31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, yarışacak tüm adaylar arasında en genç aday 18, en yaşlı aday ise 90 yaşında.

Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 Pazar günü sandığa gidecek.

34 siyasi partinin yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde 206 binden fazla sandık kurulacak.

81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği seçimleri de yapılacak.

Siyasi partiler, büyükşehir belediye başkanlığı, il, ilçe, belde belediye başkanlıkları ile il genel meclis üyeliği, belediye meclis üyeliği için aday listelerini 20 Şubat'a kadar YSK'ya sundu, bu sürede bağımsız adaylar da başvurularını yaptı.

Binlerce adayın yarıştığı seçimde, tüm adaylar arasında, en yaşlı ve en genç aday profili çıkarıldı, en genç ve en yaşlı adaylar il genel meclisi üyeliği adayları arasından çıktı.

Buna göre, büyükşehir belediye başkanlığı adayları arasında en genç aday 21, en yaşlı aday 85 yaşında. Türkiye Komünist Partisi adına Aydın'da seçime girecek 21 yaşındaki Rojda Dolgun en genç, Konya'dan bağımsız olarak yarışacak 85 yaşındaki Selahattin Cizrelioğlu da en yaşlı aday unvanına sahip oldu.

DEM Parti'nin Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı 81 yaşındaki Ahmet Türk de partili en yaşlı aday olarak kayıtlara geçti.

İlçe belediye başkanlığı adayları arasında ise Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) adına Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yarışan 18 yaşındaki Baran Birkaç en genç, Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde yine BTP'nin 86 yaşındaki adayı Ekrem Çelik en yaşlı unvanını elde etti.

İl genel meclis üyeliği adayları listesinde, Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde İYİ Parti listelerinden aday gösterilen 18 yaşındaki Bora Çelik en genç, Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde Demokratik Sol Partili (DSP) 87 yaşındaki İsmail Şahin de en yaşlı aday olarak kaydedildi.

İlçe belediye meclis üyesi adayları arasında da en genç ve en yaşlı isimler belirlendi. Buna göre, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde yarışan Yeniden Refah Partili 18 yaşındaki Elif Nur Batur en genç ilçe belediye meclis üyesi adayı, en yaşlı ise AK Parti'nin Çorum'un Kargı ilçesi belediye meclis üyesi adayı 90 yaşındaki Ali Kalınca oldu.

Böylece, tüm adaylar arasında, seçimlerin en genci, gün farkıyla Yeniden Refah Partisi'nin ilçe belediye meclis üyesi adayı 18 yaşındaki Elif Nur Batur, en yaşlısı da 72 yaş farkıyla AK Parti'li ilçe belediye meclis üyesi adayı Ali Kalınca olarak tescillendi.

En genç adaylar öğrenci, en yaşlı adaylar ise iş insanı, siyasetçi, esnaf, işçi ve emeklilerden oluştu.

Etiketler : 31 mart yerel seçim genç yaşlı
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