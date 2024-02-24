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24 Şubat 2024 Cumartesi 13:33:00 - Güncelleme:24 Şubat 2024 Cumartesi 13:33:00

Yerel seçim takvimi işliyor

Kaynak: TRT Haber

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31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında geçici aday listelerine bugün saat 17.00'ye kadar itiraz edilebilecek.

Mahalli İdareler Seçimleri için takvim işliyor. Bağımsız adaylar dahil geçici aday listeleri, il ve ilçe seçim kurullarında dün ilan edildi.

Bugün, saat 17.00'ye kadar listelere itiraz edilebilecek. İtirazın kabul edilmesi, adaylıktan istifa ya da vefat gibi nedenlerle listelerde oluşacak eksiklikler 2 Mart'a kadar tamamlanacak. Kesin aday listeleri ise 3 Mart'ta ilan edilecek.

3 Mart'ta aynı zamanda birleşik oy pusulalarının basımı ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına başlanacak.

Takvimdeki önemli bir tarih de seçmen bilgi kağıtlarının dağıtıma çıkarılacağı 29 Şubat olacak.

Propaganda dönemi 30 Mart Cumartesi saat 18.00'de sona erecek.

Etiketler : yerel seçim kaçak içki operasyonu 31 mart
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