Yerel seçim takvimi işliyor
Kaynak: TRT Haber
31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında geçici aday listelerine bugün saat 17.00'ye kadar itiraz edilebilecek.
Mahalli İdareler Seçimleri için takvim işliyor. Bağımsız adaylar dahil geçici aday listeleri, il ve ilçe seçim kurullarında dün ilan edildi.
Bugün, saat 17.00'ye kadar listelere itiraz edilebilecek. İtirazın kabul edilmesi, adaylıktan istifa ya da vefat gibi nedenlerle listelerde oluşacak eksiklikler 2 Mart'a kadar tamamlanacak. Kesin aday listeleri ise 3 Mart'ta ilan edilecek.
3 Mart'ta aynı zamanda birleşik oy pusulalarının basımı ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına başlanacak.
Takvimdeki önemli bir tarih de seçmen bilgi kağıtlarının dağıtıma çıkarılacağı 29 Şubat olacak.
Propaganda dönemi 30 Mart Cumartesi saat 18.00'de sona erecek.
- TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa çağrısı
- Bakan Uraloğlu: Kalkınma Yolu Projesi'ni hayata geçireceğiz
- "Memleket meselesinde hepimiz bir olmalıyız"
- "Uyuşturucuyla mücadelede sonuna kadar kararlıyız"
- Bitlis'te PKK'lı teröristlerce araziye gizlenmiş silah ve mühimmat ele geçirildi
- Yerel seçim takvimi işliyor