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20 Aralık 2023 Çarşamba 00:24:00 - Güncelleme:20 Aralık 2023 Çarşamba 00:24:00

Yerel seçim kararı Resmi Gazete'de

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31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere ilişkin YSK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere ilişkin YSK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, Giresun, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Urfa, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te oy verme işlemi 07.00 - 16.00 olarak belirlendi.

Diğer illerde oy verme işlemi ise 08.00 - 17.00 arasında gerçekleştirilecek.

Etiketler : yerel seçim ysk kararı seçim tarihi resmi gazete
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