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30 Ekim 2021 Cumartesi 11:23:00 - Güncelleme:30 Ekim 2021 Cumartesi 12:14:00

Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda seferler normale döndü

Kaynak: AA

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Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda enerji kesintisi nedeniyle aksayan seferler normale döndü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul genelinde meydana gelen enerji dalgalanması sonucu M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'mızda yaşanan enerji sorunu giderilmiş olup, seferlerimiz Yenikapı-Ataköy istasyonları arasında yapılmaya başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Etiketler : istanbul büyükşehir belediyesi metro seferleri Yenikapı atatürk havalimanı metro hattı
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