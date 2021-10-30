Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda seferler normale döndü
Kaynak: AA
Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda enerji kesintisi nedeniyle aksayan seferler normale döndü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul genelinde meydana gelen enerji dalgalanması sonucu M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'mızda yaşanan enerji sorunu giderilmiş olup, seferlerimiz Yenikapı-Ataköy istasyonları arasında yapılmaya başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.