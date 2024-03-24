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24 Mart 2024 Pazar 16:56:00 - Güncelleme:24 Mart 2024 Pazar 16:56:00

Yeniden Refah Partisi'nden istifa etmişti! Rozetini Başkan Erdoğan taktı

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Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu İstanbul mitinginde AK Parti'ye katıldı. Pamukçu'ya rozetini Başkan Erdoğan taktı.

Başkan Erdoğan, Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu'ya 'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde AK Parti rozeti taktı.

Yeniden Refah Partisi genel sekreteri ve İstanbul milletvekili Suat Pamukçu, 20 Şubat'ta kurucuları arasında yer aldığı Yeniden Refah'tan 'kuruluş ilkelerine bağlı kalmadığı' gerekçesiyle istifa ettiğini açıklamıştı.

Etiketler : AK Parti Yeniden Refah Partisi Suat Pamukçu Başkan Erdoğan
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