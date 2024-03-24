Yeniden Refah Partisi'nden istifa etmişti! Rozetini Başkan Erdoğan taktı
Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu İstanbul mitinginde AK Parti'ye katıldı. Pamukçu'ya rozetini Başkan Erdoğan taktı.
Başkan Erdoğan, Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu'ya 'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde AK Parti rozeti taktı.
Yeniden Refah Partisi genel sekreteri ve İstanbul milletvekili Suat Pamukçu, 20 Şubat'ta kurucuları arasında yer aldığı Yeniden Refah'tan 'kuruluş ilkelerine bağlı kalmadığı' gerekçesiyle istifa ettiğini açıklamıştı.
#CANLI Başkan Erdoğan, AK Parti'ye geçen Suat Pamukçu'ya rozetini taktı. pic.twitter.com/aD4FSSdQfM— 24 TV (@yirmidorttv) March 24, 2024
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