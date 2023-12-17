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17 Aralık 2023 Pazar 17:44:00 - Güncelleme:17 Aralık 2023 Pazar 17:44:00

Yeniden Refah Partisi'nden görüşme iddialarına sert yanıt: Tümüyle gerçek dışı

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Yeniden Refah Partisi, Genel Başkan Fatih Erbakan'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde bazı büyükşehir belediyelerini istediğine dair iddiaları yalanladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın görüşmesinde ele alınan konulara ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kılıç, yazılı açıklamasında, Başkan Erdoğan ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ın 12 Aralık Salı AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirdikleri görüşmelere ilişkin bazı haberler yapıldığını belirtti.

"Görüşmeye dair taraflarca yapılmamış açıklamalara dayandırılan haber ve yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesini kullanan Kılıç, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan'ın Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'dan bazı büyükşehir belediyelerini istediği, bazı belediye iştiraklerinin yönetiminin seçim sonrasında partimize verilmesini talep ettiği yönündeki iddialar tümüyle gerçek dışıdır. Partimizi yıpratma amacı taşıdığını düşündüğümüz bu haber ve yorumları tümüyle reddediyoruz."

Etiketler : erbakan erdoğan yerel seçim belediye
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