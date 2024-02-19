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19 Şubat 2024 Pazartesi 20:29:00 - Güncelleme:19 Şubat 2024 Pazartesi 20:29:00

Yeniden Refah Partisi'nde sıcak gelişme: İstifa edip adaylıktan çekildi!

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Yeniden Refah Partisi'nin Tokat Belediye Başkan Adayı Hamdullah Suphi Efeli, partisinden istifa ettiğini ve adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Yeniden Refah Partisi Tokat Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Hamdullah Suphi Efeli, partisinden ayrıldığını ve belediye başkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan tarafından geçen hafta sosyal medya paylaşımıyla 'Tokat Belediye Başkan Adayı' olarak açıklanan Hamdullah Suphi Efeli, adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Efeli'nin adaylığını duyuran Fatih Erbakan, tebrik mesajında, "Tokat Belediye Başkan Adayımız Hamdullah Suphi Efeli oldu. Tokat'a ve partimize hayırlı olsun. Efeli'yi tebrik ediyor, muvaffakiyetler ve hayırlı hizmetler diliyoruz" paylaşımında bulundu. Hamdullah Suphi Efeli ise sosyal medya hesabından, "Bugün itibarıyla Yeniden Refah Partisi ile herhangi bir ilişkim kalmamıştır. Bu süreçte beni canıgönülden destekleyen ve yanımda olan tüm eş, dost, kardeşlerime yürekten şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi seviyorum, sizin de beni sevdiğinizi biliyorum, her şey gönlümüzce olsun" dedi.

Etiketler : YENİDEN REFAH PARTİSİ İSTİFA TOKAT
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