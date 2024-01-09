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Yeniden Refah Partisi: İstanbul'da yeniden bir İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemiyoruz
09 Ocak 2024 Salı 17:12:00 - Güncelleme:09 Ocak 2024 Salı 17:12:00

Yeniden Refah Partisi: İstanbul'da yeniden bir İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemiyoruz

Kaynak: AA

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, AK Parti ile devam eden görüşmelerin bir ittifaka dönüşüp dönüşmeyeceğini gelecek günlerin göstereceğini belirterek, "Tabii ki değişik zeminlerde hep ifade ettik, İstanbul'da yeniden bir İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemiyoruz." dedi.

Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, emeklilerin maaş artışlarıyla ilgili büyük bir adaletsizliğin yaşandığını, bu sorunun çözüme kavuşturulmasını istediklerini söyledi.

Memur emeklisi ile SSK ve Bağkur emeklileri arasındaki uçurumun giderilmesi gerektiğini dile getiren Kılıç, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili Meclise sundukları kanun teklifinin iktidar ve muhalefet gruplarının desteğine ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

İstanbul Fatih Camisi'nde imam ve cemaatten bir kişiye yönelik bıçaklı saldırıyı kınayan Kılıç, "Bir an evvel meselenin açıklığa kavuşturulmasını, saldırganın sorgulamasını, niyetin ve odağın ortaya çıkarılmasını devletimizden bekliyoruz." diye konuştu.

Bütün illerde partisinin adaylarını desteklemeyi arzu ettiklerini kaydeden Kılıç, 28 Ocak'ta Ankara'da kamuoyuna yerel seçim beyannamesiyle belediye başkan adaylarını duyuracaklarını bildirdi.

Suat Kılıç, yerel seçimlerde büyükşehirlerdeki Cumhur İttifakı adaylarına destek verip vermeyecekleri sorusuna şu yanıtı verdi:

"Dün AK Parti ve Yeniden Refah Partisi arasında üçüncü görüşme gerçekleşecekti. Fakat AK Parti heyeti zaman talebinde bulunarak görüşmenin tehir edilmesini rica etti. Biz de bu yaklaşımı olumlu karşıladık. Önümüzdeki günlerde son görüşme gerçekleştirilebilir. Bir ittifak talebi olduğuna göre bir mutabakat zemininin de bulunması gerekir. Her ittifak bir mutabakat zemini üzerinde inşa edilir. AK Parti ile devam eden görüşmelerin bir ittifaka dönüşüp dönüşmeyeceğini önümüzdeki günler gösterecek. Tabii ki değişik zeminlerde hep ifade ettik, İstanbul'da yeniden bir İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemiyoruz. Ancak kendi seçmenimizin iradesine her zeminde sahip çıkma niyet ve irademizi de sergilemekten geri durmuyoruz."

"İttifak pazarlıkları" olup olmadığı sorusu üzerine Kılıç, "ne alırsan kardır" yaklaşımında olmadıklarını söyledi ve "Biz ahlaki, ilkesel ve duruş temelli bir anlayışı temsil ediyoruz. AK Parti, böyle bir ittifakta mutabakatı sağlamak için yapabileceği fedakarlığı net bir şekilde ortaya koyduğunda çerçeve netliğe kavuşacak." dedi.

Etiketler : Suat Kılıç Yeniden Refah Partisi AK Parti İstanbul seçimleri İmamoğlu dönemi
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